24小時外送「毒品」到府！高市刑大破貨運公司販毒集團逮7嫌

24小時外送「毒品」到府！高市刑大破貨運公司販毒集團。警方提供

高雄市警局刑事警察大隊偵二隊日前接獲線報，指出有販毒集團在通訊軟體中化名「貨運公司」，公然向不特定對象販售毒品咖啡包及愷他命，還標榜「24小時外送到府」。警方經數月跟監蒐證，日前兵分多路展開拂曉掃蕩，破獲以劉姓男子為首的網路販毒集團，逮捕7名俗稱「小蜜蜂」的外送員歸案。

警方調查發現，該集團由31歲劉嫌主導，運作模式極為組織化，旗下成員在各大群組散布購毒訊息，更標榜「24小時外送到府」服務，外送員駕駛車輛全高雄跑透透，藉此吸引買家下單。

警方執行搜索時，於販毒車輛內起獲第三級毒品愷他命44包、卡西酮咖啡57包、哈密瓜錠6包，以及犯罪用手機11支與贓款3萬餘元，全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

高雄市刑大大隊長鄢志豪指出，近年新興毒品包裝炫麗，常誤導青少年具備提神功效。為斷絕毒害，警方強化「向上溯源、向下阻斷」策略，去年高市查獲毒品重量較前年大幅增加419公斤，其中針對分裝場與「小蜜蜂」集團的打擊更達19件，查扣咖啡包逾1.5萬包，顯示高壓掃蕩策略已見具體成效。



