24小時奪5命！野生象群發狂「蹂躪踩死村民」 驚悚畫面曝光

國際中心／朱祖儀報導

有5位村民慘死象群腳下。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

近來印度賈坎爾邦有不少村莊都被野生象群攻擊，在短短24小時內，就有5位村民慘遭踩死殺害，且象群還破壞了村莊內多個房屋，如果村民試圖阻止就會受傷，讓當地人非常困擾。

據《印度時報》等外媒報導，第一起事件發生在16日下午4時許，當時有一群人想要接近象群拍照，結果其中33歲的阿米特（Amit Rajwar）被一頭大象攻擊，當場被撞倒在地，等到村民再看到阿米特時，他已成了一具屍體，驚悚畫面也被拍下。

廣告 廣告

當晚象群又闖入附近村落，先是發出響亮的象鳴聲，眾人聽到急忙逃出家門，不幸的是，過程中40歲的帕爾瓦蒂（Parvati Devi）與45歲的薩維特里（Savitri Devi）遭大象踩踏致死，是這次事件中喪命的2位婦女。

然而，象群暴行尚未停止，接著牠們又攻擊一名騎著摩托車的年輕人阿穆爾（Amul Mahto），接著同樣將其踩踏而亡；還有一名男子薩尼查瓦（Sanicharwa Munda），遭象群攻擊受傷後，最終傷重不治。

象群多達42頭 居民抱怨不敢晚上出門

報導指出，這群大象總共有42頭，總共分為3個獨立群體，都在附近村落行動。有居民哀怨表示，大象會發生巨大聲音後，直接撞進村落，全家人都從後門逃跑，但他父母站在大門附近試圖阻止大象進屋，結果象群仍撞倒大門及房屋，導致他的父母受傷；還有人抱怨，晚上根本不能出門，因此要求加強夜間巡邏及預警系統，避免再有衝突發生，也控訴當地相關部門怠忽職守。

目前當場政府已經出動森林護衛隊，追蹤這群大象的行蹤，也呼籲村民天黑後不要單獨進入森林或田野，最好結伴而行，若發現象群出現在住家附近，要立即通知相關部門。警方則透露，這次象群攻擊事件，不只造成5人離世，還有一男一女正在醫院治療。

象群攻擊驚悚畫面曝光請點此

更多三立新聞網報導

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

買50萬還不夠！23人去中國旅遊「遭鎖商場」 導遊嗆：不買就取消行程

被小五數學「861÷4」難倒！爸爸急求救 全場解答嘆：令人難過

老伯海邊「抓1物」！超猛毒素可殺26人 全場嚇壞：還活著嗎

