24小時氣溫差8度 鄭明典曝關鍵：這個冬天還沒結束

受大陸冷氣團影響，今天北部及東北部氣溫偏低，但明天起冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，各地多雲到晴。前氣象局長鄭明典表示，苗栗縣昨天與今天同一時間的溫差最高可達8度，原因並非暖空氣南下，而是雲量變化所致，台灣仍受東北季風影響，白天回暖主要靠日照，因此眼前的回暖或冷氣團北退，並不代表冬季已結束。

鄭明典今（11日）在臉書分享「氣溫分布圖」指出，昨天與今天同一時間的氣溫明顯差異，並非暖空氣南下，而是雲量變化所致，有人形容「雲是大地的暖被」，說法相當貼切。圖中顯示，多個縣市今晨6點氣溫明顯高於昨日，其中苗栗縣更從昨天的7.5度飆升至15.5度，相差整整8度。

廣告 廣告

鄭明典表示，早期全球暖化的科學爭議中，最大的不確定性就是雲量的變化，全球暖化會如何影響雲量？除了暖化之外，還有其他因素會改變雲量嗎？這2個問題，目前科學上並沒有完全解答。

鄭明典表示，目前菲律賓東方仍有大低壓帶，與反聖嬰現象相關，不會很快消失，這個低壓帶與冬季陸地高壓形成對比，使台灣受東北季風影響仍然明顯，持續的南風不易出現，由於缺乏南風帶來的濕暖空氣，台灣將呈現日夜溫差大，白天主要靠日照回暖，夜間升溫有限，因此眼前的回暖或冷空氣北退，並不代表冬季結束。

氣象署今也發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市與金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意保暖。

更多中時新聞網報導

金唱片紅毯 女團白銀戰袍對決

黃河《只租不賣》打趣終於演正常人

新生跌破11萬 全教總籲降班級人數