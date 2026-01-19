24小時爆3起鯊魚攻擊 澳洲雪梨北部海灘緊急關閉

2026年1月19日，澳洲雪梨迪瓦艾海灘發生鯊魚攻擊衝浪者事件，海灘在事發後設置警告標誌並關閉。路透社



澳洲雪梨海灘在短短24小時內接連發生3起鯊魚攻擊事件，造成至少兩人重傷後，今日（1/20）維持關閉狀態。專家分析，上週末的連日暴雨為疑似攻擊人類的公牛鯊創造了理想生存環境，呼籲民眾提高警覺。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社報導，新南威爾斯州警方發聲明指出，一名衝浪男子週一（1/19）晚間在雪梨北部的曼利（Manly）海灘被鯊魚咬傷，其腿部傷勢嚴重，送往醫院時已情況危急。警方宣布，即刻關閉雪梨北部海灘的所有區域，直至另行通知。

廣告 廣告

而在數小時前，一名10歲男孩在雪梨迪瓦艾海灘（Dee Why Beach）衝浪時，疑似遭鯊魚撞入水中，衝浪板甚至被咬掉一部分，所幸他毫髮無損。當地議會隨即呼籲游泳者與衝浪者提高警覺。

事實上，早在週日（1/18）下午，一名12歲男孩在雪梨港灣（Sydney Harbour）與朋友戲水時，便遭到大型鯊魚攻擊，傷勢危急，目前仍在加護病房治療。BBC指出，當地儘管名為鯊魚海灘（Shark Beach），但鯊魚攻擊事件實則罕見。

警方認為，這名男孩是遭到公牛鯊（bull shark）攻擊，該物種性情凶猛，常見於溫暖淺水區。許多專家認為，牠是全球最危險的鯊魚之一。

上週末的連日暴雨流入雪梨港口和其附近海灘，營養物質吸引鯊魚更靠近岸邊，為公牛鯊創造了理想的生存環境。新南威爾斯州警司麥納蒂（Joseph McNulty）推測，鹹淡水交會可能為鯊魚攻擊事件創造了「完美風暴」般的環境。

澳洲雖擁有全球頂尖海灘，卻是鯊魚攻擊致死率最高的地區之一。根據環保組織的統計數據，澳洲每年約有20起鯊魚攻擊事件，其中約3起造成人員死亡。

更多太報報導

淒厲尖叫聲！女游泳遭鯊魚咬斷左臂 硬撐游回岸際仍亡

遊客目擊怕爆！沖繩宮古島驚見5米巨鯊 鯊魚增加衝擊漁業、觀光

全球首見！橘色鯊魚現蹤哥斯大黎加外海 「色違」原因曝光