24小時監控基隆河水質確保無虞 台水明啟動八堵抽水站復抽

經濟部、環境部今共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水董事長李嘉榮表示，水質安全無虞，因此台水預計12月11日啟動八堵抽水站復抽。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆河上游11月27日發現油污，影響汐止、基隆地區用水戶供水品質，台水表示，已在八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備的「24小時立體警戒網」，每日針對原水檢測水質，並請第三方複驗，確保水質安全無虞，本月11日將啟動八堵抽水站復抽。

經濟部、環境部今共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水董事長李嘉榮表示，為復抽基隆河，台水公司每日針對原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物(VOC)快篩，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，水質安全無虞，因此台水預計12月11日啟動八堵抽水站復抽，恢復正常供水運作，以維持基隆地區整體供水穩定。

為加強原水監測及供水調配，台水表示，已在八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備，包括油膜偵測、TOC分析、水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性(養魚)監測箱，以及濁度、導電度、pH值與藻類等即時監測系統，形成24小時立體警戒網，全面掌握水質變化。同時，台水在東勢坑溪緊急增設 40HP抽水機2套，每套供水量1萬CMD，首套機組已在本月6日下午2點30分啟用，第2套已在本月9日完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

針對污染溯源，台水表示，正與環保機關及檢調持續合作，相關事證已送辦，後續將依法向污染行為人求償，以維護公共利益。此外，台水也加速推動淡水備援管線及配水池等韌性工程，提升北北基地區跨區調度能力，確保水源異常時仍可即時切換供應，維持都會區用水穩定。

