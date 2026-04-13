24小時監控 防吉安垃圾場失火

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花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場近日因天氣變熱散發臭味，居民憂心若未提前防範，恐再度上演去年火警。鄉公所清潔隊13日表示，去年是回收暫置區遭祝融，並非垃圾堆置場；基於各地屢傳垃圾場火警，現已加強灑水、設置沼氣管、安排人員24小時監控，也會爭取經費裝設溫度感測與警報設備，降低火災風險。

花蓮縣內沒有焚化爐，垃圾過往都運到宜蘭利澤廠處理，近年因焚化爐歲修、蘇花公路因風災和地震中斷影響，北區垃圾只能暫放在部分鄉鎮垃圾掩埋場，3年前台泥公司啟用氣化爐，每天約可處理約220噸家戶垃圾，逐步消化堆放的垃圾。

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最近天氣炎熱，吉安鄉光華村垃圾掩埋場飄散出臭酸味道，村長石福春日前向議會陳情，指垃圾掩埋場的垃圾堆積如山，每天運入約30至40噸，但每天運出處理的量只有約20至30噸，導致現場堆放近3000噸垃圾，令人憂心去年9月火燒垃圾事件再度上演。

吉安鄉公所清潔長樊一明表示，鄉內垃圾堆置場從未有火警，去年是回收暫置區發生大火，鄉內垃圾1周進場量平均為43至44噸，與出場處理量差不多，目前垃圾場堆置裸露垃圾量約2232噸，正待轉運處理。

對於垃圾堆置的原因，花蓮縣環保局解釋，受台泥氣化爐及外縣市焚化爐分別在2月17日至3月29日、3月2日至4月12日歲修影響，造成轉運作業階段性暫停導致垃圾暫置，不過，台泥現已恢復運作，待外縣市焚化爐恢復正常運轉後，將優先加速裸露垃圾轉運與去化作業。

吉安鄉公所清潔隊為預防垃圾堆置區及回收暫置區發生火警，每天灑水降溫、派員24小時監控，周邊設有監視器隨時掌握狀況，未來也規畫加裝警報器、溫度監測等設備，鄉公所已向縣府爭取經費。

另外，清潔隊每天都會在垃圾堆置區噴除臭劑避免臭味四溢，設置沼氣管引導排放沼氣並在管內灌水降低氣體濃度，減少底層悶燒機率。