24小時超商人力成本增 無人商店如何「拿了就走」？為何普及有困難？【新聞實驗室】

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24小時超商經營受衝擊？

你家附近的超商也開始不再24小時營業了嗎？前超商加盟者Tim說道，「不是大夜找不到人，而是沒有足夠資源維持大夜的人力。」

近5年最低時薪已經從160元增加到196元，調升22.5%。Tim加盟經營超商約5年，之前每月從總部領到的分潤沒有增長，而且人事費用就占成本9成。Tim表示，「加盟者不下去上班的話是不可能賺到錢，我可以打包票是絕對不可能有淨利的，你自己一定要下去卡某個班。」

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尤其大夜班的薪水比一般早晚班高兩成左右才請得到人，而且半夜的營業額不高，得用日間利潤來補貼大夜班，維持24小時營業不容易。但Tim補充，加盟店不能隨意取消24小時營業，要總部同意才能關，加盟合約裡面有規定，營業時間一開始一定要談好。

因為無法隨意關店，Tim最怕臨時接到請假電話，只能自己代班或花更多錢找人。Tim透露，「如果臨時沒人怎麼辦？緊急要找一個大夜班，以目前現在的行情，大約是一個晚上3千5到4千元左右。」

或許你也發現，身邊有家超商不再24小時營業，雖然台灣的超商沒有透露實際變化的數字，但是台灣人力資源越來越珍貴，許多業者也開始想辦法以科技協助人力。

無人超商如何「拿了就走」？

工研院與統一超商合作的無人商店，可以直接感應學生證或交通卡進店，拿取商品，不用自己刷條碼，系統就能知道你買了什麼，沒有任何店員，使用電子支付結帳就可以「拿了就走」，這是如何辦到的？

頭頂上140隻看起來像監視器的攝影機，主要分成3大類不同的作用，第一種是判斷顧客在店內的相對位置，在刷卡進店的同時，後台的系統就會建立虛擬ID，也就是畫面上這些在貨架間移動不同顏色的小人，最多可以追蹤20人同時消費。

顧客跨攝影機追蹤儀錶板（圖／工研院）

工研院資訊與通訊研究所組長王恩慈說明，「店內攝影機追蹤的是頭，就算只拍到後腦勺，還是追蹤頭部的位置，所以我們在這個地方追蹤是不用人臉的。」

開始拿商品當手伸進貨架，天花板的LiDAR（光學雷達）就會觸發另外兩種作用的攝影機開始取像，並進行AI分析，外側的攝影機判斷手部骨架動作，內側的攝影機則是辨識拿了什麼商品。王恩慈指出，「攝影機可以辨識手伸進來是做取貨的動作，還是把東西放回去，然後拿的東西是什麼。」

拿完商品要怎麼結帳？虛擬購物車會顯示總共拿了哪些商品，顧客在店內確認完，使用電子支付結帳，就可以直接離開。許多學生表示，無人商店很「I人友善」，自己結帳不用與店員互動，比較自由的感覺，但沒賣需要人工顧的茶葉蛋、熱狗，如果賣的東西和一般商店沒什麼差的話，會選擇去無人商店。

另外全家便利商店也有無人科技店，天花板配置AI與電腦視覺鏡頭，結合貨架重量感測器，可以即時辨識購物行為，並同步導入智能咖啡機等服務。全家與7-11的無人超商都主要設置於校園或工業區等封閉式場所，看準的是微型商圈的購物需求。有學生認為，年輕族群對於無人商店接受度較高，但可能對長輩來說不是那麼方便。

全家科技店4.0整合AI鏡頭及CV電腦視覺鏡頭、多重感測器及CloudPOS雲端系統等技術系統，即時比對貨架位置與庫存數據。（圖／全家）

亞馬遜關閉無人店 規模化遇到什麼問題？

但像這類型的無人商店有辦法普及嗎？電商巨頭亞馬遜也曾推出可以「拿了就走」的Amazon Go無人商店和Amazon Fresh生鮮超市，但卻在2026年初，宣布關閉全美七十多家門市，原因是「無法建立可規模化的經濟模式」？

長庚大學工商管理學系副教授范慧宜指出，「一些故障等等的費用每個月是5000到15000美金左右，所以其實在經營一家無人商店來說，成本其實並沒有大家想像中來的低。」

目前的無人商店受限於成本與消費者使用習慣，市面上更常見以機台或「半無人」的自助結帳模式，像是迪卡儂、UNIQLO使用RFID自助結帳機，只要將商品放入專用感應槽中，不用一項一項刷條碼，系統自動利用無線電波讀取藏在標籤中的晶片，辨識你買了哪些商品。

范慧宜說明，「把RFID放到標籤上面，在自助結帳的時候，只要把商品放到對的位置，就可以掃到RFID知道商品的價格。」

學者認為，RFID結帳適合中高單價商品，因為每樣商品中的標籤都需要成本，較低單價的飲料或零食，則可以智慧販賣機販售，更能控制成本並實現無人化銷售。范慧宜認為，「未來的趨勢會變成所謂的人機協作，複雜、重複性、繁瑣的、負重量比較重的工作就會交給機器來做處理。」

因應少子化與勞工短缺，零售業將朝向人機協作的混合模式發展，透過自動化設備分擔重複性高的工作，讓人力能專注於機器無法替代的服務。

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