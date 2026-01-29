24年不缺席的溫暖 4,318份雞湯春節前夕送進屏東獨居長輩家中

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 「你們今年什麼時候送雞湯？」春節前夕，屏東基督教醫院陸續接到長輩來電關心，這項已持續24年的「雞湯送暖．天使傳愛」關懷行動，早已成為獨居長輩心中最溫暖的年節記憶。

由屏東基督教醫院發起、屏東縣政府合辦的雞湯送暖行動，今年自1月30日起，將結合7-ELEVEN物流系統，並動員各鄉鎮公所志工及中華郵政屏東郵局郵務士，親手把4,318份營養健康的全雞雞湯送進獨居長輩家中，在春節前夕獻上一份不曾缺席的祝福。

廣告 廣告

▲志工及屏東郵局郵務士，親手把4,318份營養健康的全雞雞湯送進獨居長輩家中。（圖／屏基醫院）

屏東縣長周春米與屏基副院長施丞貴日前也親自走訪88歲黃蔡阿嬤家中送上雞湯。黃蔡阿嬤平日行動需輔具協助，仍積極參與社區活動，並有居服員與鄰里關懷，生活簡單卻充滿支持與溫度。

今年活動更結合健康促進元素，由屏基復健科物理治療師現場指導長輩進行「起立坐下」運動，透過安全、無器材的方式，協助長輩提升肌力與行動能力，落實預防醫學理念。

▲志工及屏東郵局郵務士，親手把4,318份營養健康的全雞雞湯送進獨居長輩家中。（圖／屏基醫院）

施丞貴表示，活動延續早年宣教士醫師奔波送藥的奉獻精神，自民國92年首度送出100份雞湯以來，至今累計已送出47,323份，成為屏東規模最大、歷時最久的年節關懷行動。今年仍有約百萬元經費缺口，盼社會大眾持續支持，讓這碗象徵陪伴與關懷的雞湯，年年都能準時送達。