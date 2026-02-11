24年前嫩照出土！孫藝真20歲模樣曝「合體國民妹妹」網驚：完全沒老
記者林汝珊／台北報導
南韓女星文瑾瑩（文根英）13歲因演出《藍色生死戀》為人所知，受封「國民妹妹」，近日她與女星孫藝真24年前因電影《向左愛向右愛》（又譯《戀愛小說》）合體嫩照被挖出，青澀模樣引起討論，讓不少網友驚呼：「時間真的對她們太好了！」
該照片拍攝於2002年《向左愛向右愛》上映前的試映活動，當時孫藝真年僅20歲，才剛出道不久；文瑾瑩則是14歲的國中生，仍以童星身分活躍。兩人臉龐與現在相比幾乎沒有太大改變，反而多了份歲月沉澱的氣質，凍齡顏值掀起韓網一片驚呼。
《向左愛向右愛》由車太鉉、孫藝真及已故演員李恩宙主演，故事圍繞三人看似三角關係、實則微妙錯位的情感發展展開，是許多影迷心中的經典之作。如今24年前的試映會舊照再度曝光，也掀起大眾回憶殺。
