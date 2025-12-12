24年節目確定沒了！胡瓜《綜藝大集合》最後錄影日曝光

胡瓜（左2）確定不主持《綜藝大集合》。（資料照片）

66歲胡瓜主持民視《綜藝大集合》24年，深受觀眾喜愛，未料日前傳出電視台有意將他主持費砍半，導致胡瓜不滿，不願再與電視台續約。根據數月的協商，胡瓜今（12日）與陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）出席新節目記者會，坦言他與電視台合約到2026年1月31日，等同確定胡瓜主持的《綜藝大集合》走入歷史。

胡瓜11日出席餐敘宣傳「鑽石舞台之夜」演唱會，不想模糊焦點的他，表示有關民視的問題都要在今日回應。他今還原他與民視的合約糾紛經過，「前兩年我們發生合約問題，其實不管熟不熟都會寄存證信函，我擔心今年又發生一樣的問題 ，我有問民視說我可以寄存證信函嗎？」

他說，最終的結論就是，「我沒有要續約《綜藝大集合》，民視也OK，就這樣」。之前，民視曾發聲，表示關於胡瓜的酬勞都將改由製作單位大藝娛樂協調，胡瓜今反駁表示，其實事情跟大藝娛樂無關，所以他也沒有跟大藝娛樂商談，「《大集合》合約到1月31日，錄影也是到那」，語氣篤定。

至於之前民視表示，胡瓜願意回去主持除夕特別節目2小時外景內容一事，胡瓜坦言會回去，「民視4、5月就透過人來說，希望我回民視主持，我當時有說不行，因為華視已經定好新節目跟除夕主持，後來民視又問『可以主持兩小時的外景嗎？』獲得華視長官首肯、同意我才去」。

