24年《大集合》走入歷史！胡瓜首鬆口確定不續約了：1/31最後一集

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜出席新節目記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。

胡瓜、陳亞蘭、歐弟一起主持新節目。（圖／記者趙于瑩攝影）

胡瓜表示已確定不會續約，最後一集錄到明年1/31就結束，「民視也給我祝福，尊重我們決定。」對於不爽主持費降價部分，胡瓜則透露從頭到尾都沒談到這，那跟製作單位大藝娛樂會續約嗎？他也表示沒有談到這部分。

不過胡瓜今年仍會回鍋民視錄除夕節目，他說今年初接下華視新節目後，民視大概4、5月跟他聯絡希望他幫忙主持除夕部分，「於是我獲得華視高層首肯後，才答應回民視幫忙2小時的運動會單元，跟媒體寫的不跟白冰冰同台根本沒有關係。」

