24歲以下免費梅毒篩檢 擴大

衛福部疾管署昨（三十）日表示，自今年七月一日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國十四家醫院，提供一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可以透過電話、E-mail及LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容嚴格保密，確保個人隱私。此外，除了既有免費愛滋匿名篩檢服務，明年擴大至七十九家醫事機構，針對二十四歲（含）以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」。

這項篩檢服務三十分鐘內獲得結果，若是初步篩檢結果為陽性，還補助當次就醫部分負擔及掛號費。

疾管署指出，今年七至十一月，匿名諮詢服務提供一千四百餘人次，其中以詢問性傳染病相關問題，比如性病相關知識、篩檢、症狀及治療諮詢等最多；及提供二千一百餘人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約達百分之二，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。疾管署進一步指出，明年共有一百零四家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對二十四歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，由原十八家擴大推動至七十九家醫療院所加入提供服務，預計可以提供一萬人次梅毒篩檢服務，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢。

值得一提的是，臨床上，常見個案不安全性行為感染後，因為症狀輕微或沒有症狀，以致延遲就醫；也有個案確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等。提醒民眾，愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，建議同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗，以便及早發現潛在感染及時獲得妥善治療。

曾有不安全性行為（包括陰道交、口交或肛交），就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷治療，也要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效預防感染性傳染病。

民眾還可透過疾管署愛滋自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式，於全國超商取得愛滋自我篩檢試劑；甚至尋求合作民間團體、衛生局（所）等五百多個實體服務點，以及近百台自動服務機購買試劑自行篩檢。匿名上網完成登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券一張，可以自用或轉贈親友使用。