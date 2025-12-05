24歲員警執勤蕭美琴交管「突遭狠撞命危」 父心痛「本沒勤務為何出勤」

即時中心／徐子為報導



副總統蕭美琴今（5）日在宜蘭有行程，在結束礁溪活動之後，往頭城移動。車隊抵達前，有2名員警在頭城青雲路二段59號執行號誌控管，竟因不明原因遭一輛廂型車撞擊。24歲林姓員警不及閃避，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往陽明交通大學附屬醫院救治，目前未脫離險境。員警父母已緊急前往醫院探視關心，家屬對於該意外發生心痛不已，也質疑孩子昨天電話稱今天休假，不解為什麼還要被叫去控燈。





據了解，今（5）日下午18:24左右在青雲路二段59號前，一名員警在執行勤務時，突然遭一名41歲徐姓男子駕駛小貨車撞上，經警方盤驗，肇事駕駛無酒駕，車上亦無可疑物品。警員右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、臟器外露，意識清楚，送往陽大附醫就診，目前搶救中。



林姓員警的媽媽說，只希望孩子好好回來就好。爸爸本身先前的職業也是員警，才剛退休，對於該意外，林爸爸心痛不已，哽咽說林警昨天打電話稱今天休假，不解為什麼還要被叫去控燈，當場拜託政務委員陳金德要全力搶救。林媽媽則是要求看班表。家屬控訴「今天公祭明天忘記」，難道還學不會教訓嗎？



針對此車禍意外，總統府發言人郭雅慧表示，副總統蕭美琴知道後，已請陳金德政委及陳俊宇委員前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。



關於車禍原因，肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，自己明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。肇事駕駛的老婆說，他們從新竹來宜蘭礁溪，原本要泡湯。到宜蘭之後先去大溪漁港吃東西，吃完準備前往礁溪的時候發生意外。





