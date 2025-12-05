即時中心／徐子為報導



副總統蕭美琴今（5）日在宜蘭有行程，在結束礁溪活動之後，往頭城移動。傍晚車隊抵達前，有2名員警在頭城青雲路二段59號執行號誌控管，竟因不明原因遭一輛廂型車撞擊。其中，24歲林姓員警不及閃避，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往陽明交通大學附屬醫院救治，目前未脫離險境。





宜蘭縣警局礁溪分局說明，今傍晚18時許，林姓員警於頭城鎮青雲路二段59號執行交整勤務，遭到徐姓駕駛自小客車北往南行駛，不明原因往外偏移至路口撞擊，林姓員警右大腿開放性骨折，送醫由宜蘭陽明交大醫院全力治療中，詳細原因待後續調查釐清。警方呼籲，用路人應注意周邊車輛行向，以避免發生交通事故。



林姓員警的媽媽說，只希望孩子好好回來就好。爸爸本身先前的職業也是員警，才剛退休，對於該意外林爸爸心痛不已，哽咽說林警昨天打電話稱今天休假，不解為什麼還要被叫去控燈，當場拜託政務委員陳金德要全力搶救。林媽媽則是要求看班表。家屬控訴「今天公祭明天忘記」，難道還學不會教訓嗎？



針對此車禍意外，總統府發言人郭雅慧表示，副總統蕭美琴知道後，已請陳金德政委及陳俊宇委員前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。



關於車禍原因，肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，自己明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。肇事駕駛的老婆說，他們從新竹來宜蘭礁溪，原本要泡湯。到宜蘭之後先去大溪漁港吃東西，吃完準備前往礁溪的時候發生意外。











廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／24歲員警執勤蕭美琴交管「突遭貨車狠撞臟器外露命危」 宜蘭礁溪警方回應了

更多民視新聞報導

卓榮泰發聲了！小紅書遭禁1年 警告這1情況「考慮直接斷掉」

中國延長抵制赴日旅遊 3大中國航空公司宣布免費退票「延至明年3月底」

阿帕次阿帕次！蕭美琴、林國漳訪頭城安老院 隨音樂甩彩球畫面曝

