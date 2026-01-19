24歲士兵收假途中遇劫亡 越女鬼切左轉釀禍

高雄一名34歲女子下班騎微型電動二輪車回家，貪快違規鬼切左轉，害後方直行的24歲林姓士兵閃避不及、噴飛傷重不治。（圖／東森新聞）





收假途中遇死劫，高雄一名34歲女子下班騎微型電動二輪車回家，貪快違規鬼切左轉，害後方直行的24歲林姓士兵閃避不及、噴飛傷重不治，當時收假要回營區，差2分鐘就到了卻魂斷半路。據了解，他是志願役，去年10月才到陸軍工兵訓練中心，當時收假回營區，差2分鐘就到了卻魂斷半路，對此，軍方表示哀痛不捨，將協助家屬治喪事宜。

越籍女子騎乘微型電動二輪車，在燕巢區無號誌路口鬼切左轉，後方直行24歲林姓士兵閃避不及撞上。穿著黑衣黑褲的林姓士兵噴飛好幾公尺遠，最後倒在地上一動也不動，左側留下一大灘血跡，遺憾的是他傷重不治，車禍發生在12日晚上八點多。

當地目擊民眾vs.記者：「聽到是就是砰一聲，然後我們就出去，越籍女子是臉趴在地上，然後在那邊哭，他一直在那邊哭，對，男生的話就是都躺在那邊沒有動，越籍女子老公好像去上班，開回來才看到，越籍女子剛來好像不到一年吧。」

重回現場可以看到，機車車殼零件還留在事發現場，當時林姓士兵收假要返回陸軍工兵訓練中心，就差500公尺、2分鐘路程就到營區，途中發生車禍，魂斷半路，24歲的林姓士兵，他是從常備役轉志願役，去年十月，才到陸軍工兵訓練中心受訓，是高雄人，家住附近而已。

林姓士兵家屬vs.記者：「潘女外側車道違規左轉，然後應注意未注意，怎麼會想要去再調行車紀錄器，因為我們要調出那台白色小貨車車牌，因為他也有違規。」

高市燕巢所所長孫偉鈞：「潘女僅受擦傷，林男經送醫搶救後宣告不治。」

兩方都沒有酒駕，違規左轉的潘姓越南女子嫁來台灣約一年，下班回家看到眼前巷子口就是他家，卻貪快違規鬼初左轉，害24歲林姓士兵撞上不治，被依過失致死罪移送，而林姓士兵則是要回營區宿舍遇到死劫，年輕生命劃下句點，家屬難以承受，在社群跪求更多行車紀錄器，要還原真相。

