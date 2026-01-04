24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手

24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以及幽門螺旋桿菌感染，還有家族史，都可能是年輕胃癌的病因。

串串香吃兩年 24歲女胃癌末期

據她的主治醫師河南中醫院腫瘤科副主任醫生郭軍輝受訪時表示，女大生胃部不適來看診，確診時已經是胃癌末期。他提醒，胃癌早期沒明顯症狀，一開始可能只是胃酸逆流、噁心、食慾不振，患者常會忽視，隨著病情加劇，會出現胃痛、體重下降、體重減輕和貧血等症狀。

抽菸喝酒、幽門螺旋桿菌感染都是胃癌危險因子

女大生自曝長期不吃晚餐、只吃路邊攤的串串香。郭軍輝也說明，很多行為都會替胃部帶來負面的影響，例如抽菸喝酒，許多人誤以為吸菸只危害肺部，殊不知煙霧中的有害物質也會隨消化道進入胃部，直接刺激胃粘黏膜。而感染幽門螺旋桿菌不只是會引發胃潰瘍，也可能引發胃癌。

年輕人患胃癌較少見 要考慮多因素

嘉義大林慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳彥均表示，臨床上胃癌患者還是以中年以上長者為多，主要原因是跟胃癌的危險因子幽門桿菌有關。幽門桿菌感染後，隨著慢性感染久了，就會增加胃癌的風險。

燒烤、加工肉品含亞硝酸鹽 家族遺傳也恐致癌

在看了大陸河南的這位24歲女病患的情形，陳彥均提到，患者說她愛吃燒烤類，確實比較危險。因為燒烤類的食物包含高鹽攝取量和亞硝酸鹽攝取量，也與胃癌有關。再加上這些民眾如果又是抽菸喝酒、感染幽門桿菌，多重作用下確實也可能造成年輕就得到胃癌。

陳彥均表示，遺傳基因也是年輕型胃癌的重要關聯，一等親有胃癌的話，尤其兄弟姊妹，或是父母親有胃癌的話，那麼風險會比其他民眾高。

陳彥均提醒，如果飲食衛生不佳，幽門桿菌慢性感染會導致胃黏膜慢性炎症，並可引發萎縮性胃炎和腸上皮化生等癌前病變，這兩者都是胃癌的重要前兆。

根據流行病學研究，高達90%的胃癌可歸因於幽門桿菌，因此目前國民健康署已經在17個縣市試辦終身1次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，符合45至74歲篩檢資格，可先洽詢所在地衛生局。透過篩檢以及根除幽門桿菌，可大幅降低胃癌的發生，達到預防的效果。

幽門螺旋桿菌感染往往是因和感染者使用共同的碗杯盤等餐具引起，因此建議避免「共杯共食」，並使用公筷母匙，可有效預防幽門桿菌傳染。

缺乏乙醛去氫酶者飲酒 食道癌、胃癌都易上身

陳彥均也提醒，台灣民眾缺乏酒精代謝的「乙醛去氫酶（ALDH2）」，而近年來國內年輕族群把喝酒成為時尚，要注意ALDH2缺乏者不僅容易發生食道癌，研究發現飲酒也會顯著提高胃癌風險。

年輕人族群雖然發生胃癌風險較低，但如果有家族的基因遺傳，同時合併上述的其他危險因子，包括幽門桿菌、抽菸、喝酒，並且愛吃燒烤等可能有添加高鹽分和亞硝酸鹽、其他不當的添加物的食物，也會加速胃癌形成，導致年紀輕輕就引發胃癌。

陳彥均表示，食物不只是燒烤，簡單來說，加工 肉品例如香腸火腿臘肉這些為了防腐和色澤而添加亞硝酸鹽，或是醃漬物由於微生物作用把硝酸鹽轉為亞硝酸鹽，在胃酸環境中和胺類反應就會變成亞硝胺，而有致癌性。

防胃癌 檢測殺菌幽門桿菌、戒菸酒少吃加工品

所以為了避免胃癌，陳彥均表示，目前一般沒有基因檢測的好工具，所以建議可以檢測幽門桿菌並且倘若有就要殺菌，同時戒除菸酒，並且少吃上述可能較多亞硝酸的飲食，還有多攝取新鮮蔬果。

免疫治療合併化療 晚期胃癌存活期延長

而針對晚期胃癌的治療，嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦表示，在以往的晚期胃癌治療不外乎是以全身性的化學治療為主，但近幾年免疫治療在胃癌也有一定的角色。

目前應用在胃癌的免疫治療，主要是「免疫檢查點抑制劑」，較常用的是Anti PD-1或者是Anti PD-L1的抗體。

目前如果是晚期以及轉移性的胃癌，通常會使用化學治療跟免疫治療合併一起使用。李思錦說，在傳統的化學治療之下，胃癌病患的存活期很難超過一年，五年的存活率大概也只有10%。

但是如果把化學治療合併免疫治療使用，可以提高腫瘤的縮小率，疾病無惡化存活期可以達到8個月，整體存活期也可以超過一年，在PD-L1高表現族群約可降低三成的死亡率，治療效果非常顯著。

不過總的來說，患者還是要及早發現才能提高存活率和存活時間，李思錦提醒，胃癌早期幾乎沒有特別不適症狀，重點在要注意篩檢，一旦感覺腸胃不適不要只吃胃藥或止痛藥壓制，超過兩周持續不適就應該就醫檢查。

