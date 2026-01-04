24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以及幽門螺旋桿菌感染，還有家族史，都可能是年輕胃癌的病因。
串串香吃兩年 24歲女胃癌末期
據她的主治醫師河南中醫院腫瘤科副主任醫生郭軍輝受訪時表示，女大生胃部不適來看診，確診時已經是胃癌末期。他提醒，胃癌早期沒明顯症狀，一開始可能只是胃酸逆流、噁心、食慾不振，患者常會忽視，隨著病情加劇，會出現胃痛、體重下降、體重減輕和貧血等症狀。
看更多：31歲女星罹胃癌病逝「生前靠止痛藥堅持」！這種胃癌超可怕 女生最好發
抽菸喝酒、幽門螺旋桿菌感染都是胃癌危險因子
女大生自曝長期不吃晚餐、只吃路邊攤的串串香。郭軍輝也說明，很多行為都會替胃部帶來負面的影響，例如抽菸喝酒，許多人誤以為吸菸只危害肺部，殊不知煙霧中的有害物質也會隨消化道進入胃部，直接刺激胃粘黏膜。而感染幽門螺旋桿菌不只是會引發胃潰瘍，也可能引發胃癌。
年輕人患胃癌較少見 要考慮多因素
嘉義大林慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳彥均表示，臨床上胃癌患者還是以中年以上長者為多，主要原因是跟胃癌的危險因子幽門桿菌有關。幽門桿菌感染後，隨著慢性感染久了，就會增加胃癌的風險。
燒烤、加工肉品含亞硝酸鹽 家族遺傳也恐致癌
在看了大陸河南的這位24歲女病患的情形，陳彥均提到，患者說她愛吃燒烤類，確實比較危險。因為燒烤類的食物包含高鹽攝取量和亞硝酸鹽攝取量，也與胃癌有關。再加上這些民眾如果又是抽菸喝酒、感染幽門桿菌，多重作用下確實也可能造成年輕就得到胃癌。
陳彥均表示，遺傳基因也是年輕型胃癌的重要關聯，一等親有胃癌的話，尤其兄弟姊妹，或是父母親有胃癌的話，那麼風險會比其他民眾高。
陳彥均提醒，如果飲食衛生不佳，幽門桿菌慢性感染會導致胃黏膜慢性炎症，並可引發萎縮性胃炎和腸上皮化生等癌前病變，這兩者都是胃癌的重要前兆。
根據流行病學研究，高達90%的胃癌可歸因於幽門桿菌，因此目前國民健康署已經在17個縣市試辦終身1次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，符合45至74歲篩檢資格，可先洽詢所在地衛生局。透過篩檢以及根除幽門桿菌，可大幅降低胃癌的發生，達到預防的效果。
幽門螺旋桿菌感染往往是因和感染者使用共同的碗杯盤等餐具引起，因此建議避免「共杯共食」，並使用公筷母匙，可有效預防幽門桿菌傳染。
缺乏乙醛去氫酶者飲酒 食道癌、胃癌都易上身
陳彥均也提醒，台灣民眾缺乏酒精代謝的「乙醛去氫酶（ALDH2）」，而近年來國內年輕族群把喝酒成為時尚，要注意ALDH2缺乏者不僅容易發生食道癌，研究發現飲酒也會顯著提高胃癌風險。
年輕人族群雖然發生胃癌風險較低，但如果有家族的基因遺傳，同時合併上述的其他危險因子，包括幽門桿菌、抽菸、喝酒，並且愛吃燒烤等可能有添加高鹽分和亞硝酸鹽、其他不當的添加物的食物，也會加速胃癌形成，導致年紀輕輕就引發胃癌。
陳彥均表示，食物不只是燒烤，簡單來說，加工 肉品例如香腸火腿臘肉這些為了防腐和色澤而添加亞硝酸鹽，或是醃漬物由於微生物作用把硝酸鹽轉為亞硝酸鹽，在胃酸環境中和胺類反應就會變成亞硝胺，而有致癌性。
防胃癌 檢測殺菌幽門桿菌、戒菸酒少吃加工品
所以為了避免胃癌，陳彥均表示，目前一般沒有基因檢測的好工具，所以建議可以檢測幽門桿菌並且倘若有就要殺菌，同時戒除菸酒，並且少吃上述可能較多亞硝酸的飲食，還有多攝取新鮮蔬果。
免疫治療合併化療 晚期胃癌存活期延長
而針對晚期胃癌的治療，嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦表示，在以往的晚期胃癌治療不外乎是以全身性的化學治療為主，但近幾年免疫治療在胃癌也有一定的角色。
目前應用在胃癌的免疫治療，主要是「免疫檢查點抑制劑」，較常用的是Anti PD-1或者是Anti PD-L1的抗體。
目前如果是晚期以及轉移性的胃癌，通常會使用化學治療跟免疫治療合併一起使用。李思錦說，在傳統的化學治療之下，胃癌病患的存活期很難超過一年，五年的存活率大概也只有10%。
但是如果把化學治療合併免疫治療使用，可以提高腫瘤的縮小率，疾病無惡化存活期可以達到8個月，整體存活期也可以超過一年，在PD-L1高表現族群約可降低三成的死亡率，治療效果非常顯著。
不過總的來說，患者還是要及早發現才能提高存活率和存活時間，李思錦提醒，胃癌早期幾乎沒有特別不適症狀，重點在要注意篩檢，一旦感覺腸胃不適不要只吃胃藥或止痛藥壓制，超過兩周持續不適就應該就醫檢查。
看更多：常吃肉卻仍肌少症 醫：原來是愛吃胃藥！國人每年吞22億顆胃藥 老人肺炎也它害的
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／陳彥均醫師．李思錦醫師
更多健康2.0報導
全台首家癌友專屬心理諮商所來了！提供6次免費諮商，抗癌路不孤單
口腔太髒恐致「癌王」風險增3倍！ 研究點名「念珠菌」與癌變風險相關
防癌關鍵不是「戒糖」！吃不停、沒睡飽才是關鍵 有效抗癌方法曝光
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「染髮」增膀胱癌風險？醫曝「這3件事」才是致癌元兇：男性發病率高2倍，尿液篩檢是救命關鍵
膀胱癌雖不在國內十大癌症的排行榜上，但卻在泌尿系統癌症中占了七成，且有逐年上升趨勢。晚期膀胱癌五年存活率僅5~15%，常使人感到絕望。然而隨著醫療進步，晚期轉移的病人除了可接受化療外，還有標靶藥物、免疫療法及最新的抗體藥物複合體藥物（ADC）治療，病人不要放棄希望。幸福熟齡 ・ 23 小時前 ・ 6
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
他才退休就腦中風，太太靠7字訣救回老公！醫破解「黃金3小時」迷思：越早搶救，損害越小
腦中風並非不可逆的命運，只要及早辨識、迅速送醫並接受妥善治療與復健，多數患者都有機會恢復良好功能。不少民眾誤以為「錯過黃金3小時就沒救」，延誤治療時機，這是錯誤觀念！該如何把握急救黃金期，中西醫聯手揭真相──幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 7
醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成
醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物
選擇加工食品與醃製品果腹，既快速又方便，但這類食物常是現代人健康的隱形殺手！消化道醫師黃士維提醒，長期攝取此類含亞硝酸鹽的食物，是誘發消化系統「4大癌症」的關鍵因子，當中包含曾蟬聯15年癌王的大腸直腸癌，不容小覷。若想守護健康、正確防癌，必須從提升飲食意識做起，也須深入了解背後的致命風險。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
吃完早餐更餓？ 營養師：5種「看似養生」組合快換掉
彭逸珊在臉書粉專發文分享，有些早餐組合看起來清爽、養生，實際上含糖量高、蛋白質少且飽足感弱，讓人吃完反而更想吃零食。對此，她列出5種「地雷組合」，建議民眾趕緊替換。1、穀物脆片＋鮮奶：容易攝取過多糖市售穀物脆片含糖，建議選擇無糖高纖款，或是以水果優格取代。2...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 8
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路
預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
2026新生兒數恐只剩8萬人》少子化陰影下的另一個缺口：年輕癌友「生育權」誰來接住？
台灣生育率長年低迷，2026年元旦，全台各大醫院陸續迎來「元旦寶寶」，但根據內政信傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 6 天前 ・ 7
憂鬱症患者出現「這些變化」要警覺，恐是躁鬱症！醫揭1檢查助判別：大腦反應真的不同
摘要：長期治療憂鬱症的患者，若出現情緒異常高昂、睡眠需求明顯減少等變化，需警覺可能並非單純憂鬱症。醫師指出，可透過非侵入性的 fNIRS 腦部檢查，觀察大腦反應差異，作為輔助診斷與治療調整的參考。56歲教師林女士（化名）10年來持續規律治療憂鬱症，不料2年前她突然出現持續性情緒高昂、睡眠需求驟減，一......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 2
南瓜精華在皮瓤！β-胡蘿蔔素比瓜肉高2倍 助護骨穩糖
南瓜處理時常被丟棄的皮與瓤，實際上是整顆南瓜營養密度最高的部位，建議料理時應將這些部位一同入菜，才能完整攝取南瓜的營養精華，對於想控制血糖或維持骨骼健康的民眾特別有益。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 1
「一喝酒就臉紅」登《紐約時報》 全球估5億人有這基因突變
歲末年終各式尾牙、春酒與聚餐接力登場，不少人卻發現，只要一沾酒就臉紅。這樣的現象近日也登上《紐約時報》，報導指出不少亞裔族群帶有「ALDH2*2」基因突變，飲酒後容易出現俗稱「亞洲臉紅症（Asian glow）」的反應，估計全球受影響人口約5億人，占世界人口約8％，值得注意的是，這並非單純不勝酒力，自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康
過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1