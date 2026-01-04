24歲女大生「連吃2年燒烤」當晚餐 一就醫竟已胃癌末期！

大陸一名剛從大學畢業的24歲女生因胃部不適就醫，確診時已是胃癌末期，她回憶畢業前至少有2年時間，天天在校門口燒烤攤購買「串串香」，又香又辣讓她吃得相當過癮。河南中醫院腫瘤科副主任醫生郭軍輝表示，該名女大生自曝長期不吃晚餐、只吃路邊攤的串串香，確診時已經是胃癌末期。他提醒，胃癌早期並無明顯症狀，初期可能僅有胃酸逆流、噁心、食慾不振等現象，患者經常會忽視這些警訊，隨著病情持續惡化，才會出現胃痛、體重下降和貧血等症狀。

根據流行病學研究，高達90%的胃癌可歸因於幽門桿菌。 （圖／Photo AC）

廣告 廣告

嘉義大林慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳彥均指出，燒烤類食物確實比較危險，因為這類食物包含高鹽攝取量和亞硝酸鹽攝取量，也與胃癌有關。若民眾又有抽菸喝酒習慣、感染幽門桿菌，在多重作用下確實可能造成年輕就罹患胃癌。

根據流行病學研究，高達90%的胃癌可歸因於幽門桿菌。陳彥均提醒，若飲食衛生不佳，幽門桿菌慢性感染會導致胃黏膜慢性炎症，並可引發萎縮性胃炎和腸上皮化生等癌前病變，這兩者都是胃癌的重要前兆。目前國民健康署已在17個縣市試辦終身1次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，符合45至74歲篩檢資格者，可先洽詢所在地衛生局。

陳彥均指出，遺傳基因也是年輕型胃癌的重要關聯，若一等親有胃癌，尤其是兄弟姊妹或父母親有胃癌，風險會比其他民眾高。幽門螺旋桿菌感染往往是因和感染者使用共同的碗杯盤等餐具引起，因此建議避免「共杯共食」，並使用公筷母匙，可有效預防幽門桿菌傳染。

陳彥均也提醒，台灣民眾缺乏酒精代謝的「乙醛去氫酶(ALDH2)」，而近年來國內年輕族群把喝酒視為時尚，要注意ALDH2缺乏者不僅容易發生食道癌，研究發現飲酒也會顯著提高胃癌風險。

陳彥均表示，食物不只是燒烤，簡單來說，加工肉品例如香腸、火腿、臘肉這些為了防腐和色澤而添加亞硝酸鹽，或是醃漬物由於微生物作用把硝酸鹽轉為亞硝酸鹽，在胃酸環境中和胺類反應就會變成亞硝胺，而有致癌性。年輕族群雖然發生胃癌風險較低，但若有家族的基因遺傳，同時合併幽門桿菌、抽菸、喝酒等危險因子，並且愛吃燒烤等可能有添加高鹽分和亞硝酸鹽、其他不當添加物的食物，也會加速胃癌形成。

陳彥均建議，目前一般沒有基因檢測的好工具，所以建議可以檢測幽門桿菌並且倘若有就要殺菌，同時戒除菸酒，並且少吃上述可能較多亞硝的飲食，還有多攝取新鮮蔬果，以避免胃癌發生。

延伸閱讀

電暖器放衣物旁易釀火災！消防署教6招抗寒又防火

影/好大膽子！陸大媽爬上大佛偷祈福錢 互相把風掩護全被拍

日職/高橋光成留西武！大聯盟3隊報價放棄 明年再戰