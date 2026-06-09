24歲女星揭幼時「獨自生活」4年！奶奶照顧一年就癌逝...再陷封閉世界 「阿公」心疼：太可憐

《大愛街2巷》邵奕玫劇中與真實生活的媽媽都是越南人。大愛提供

24歲邵奕玫在《大愛街2巷》扮演高中生，天生童顏完全不違和。外表看起來柔弱、嬌滴滴，但她其實很獨立，與她從單親家庭長大有很大關係，劇中阿公夏靖庭聽到她分享童年經歷，都差點哭出來，直呼：「怎麼會那麼可憐？」

邵奕玫的媽媽是越南人，還有一個大她10歲的哥哥，她讀幼兒園時，爸媽就開始吵離婚，直到她小學一年級正式離婚，而她的撫養權歸給爸爸，因父母不歡而散，她也不太敢跟媽媽聯絡，偶爾用電話卡打給媽媽，也叮嚀媽媽千萬不要過來，避免見到爸爸再起爭執。

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《大愛街2巷》夏靖庭和邵奕玫飾演祖孫。大愛提供

爸爸工作忙碌，小學一年級到四年級，邵奕玫都是獨自上下學，放學後到安親班，都是最後一個回家的學生，有時候甚至是安親班老師載她回家。後來奶奶發現她獨自生活，趕緊搬到她家照顧，沒想到一年後奶奶也罹癌去世，她感嘆：「好不容易敞開心胸，又被打入封閉的世界。」

邵奕玫坦言自閉 慶幸遇到很多好人

邵奕玫坦言，因都是獨自安排好生活作息，也沒有感情特別好的朋友，她確實有點自閉，若爸爸突然干涉起她的作息，她就會異常暴怒。但她也樂觀表示，長大的過程中遇到很多好人。

邵奕玫出席《大愛街2巷》媒體茶敘。大愛提供

邵奕玫外貌看起來像未成年，有次試鏡先穿上高中服，開著休旅車去現場，途中還被警察臨檢；高中時搭公車，也被司機當成國中生。她笑說，很多人以為她未成年，可能就不敢搭訕。而她2023年跟《全明星運動會4》選手徐瑋澤拍到約會，關係沒有見光死，她低調表示：「就是好朋友。」



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