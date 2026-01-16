24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝

24歲女子暴肥29公斤，竟是確診尿毒症。（圖／翻攝中國報）

中國安徽一名24歲年輕女子小然近日分享自身罹病經歷，引發網路關注。她在短時間內體重從51公斤驟增至80公斤，原以為只是飲食失控導致肥胖，甚至一度被親友戲稱「吃太好」。她隨後嘗試減肥控制體重，卻陸續出現發燒、全身浮腫與刺麻等症狀，最終就醫檢查才驚覺罹患尿毒症。

根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症。

醫師指出，尿毒症是腎臟排水與代謝功能失調所致，體內水分與鈉離子滯留，會導致顯著水腫，外觀上極易與單純肥胖混淆。尤其眼瞼、臉部與四肢腫脹，是腎臟損傷的常見徵兆。一旦病程進入晚期，腎功能喪失超過七成，治療難度也大幅提高。

醫療團隊提醒，約九成尿毒症病例與糖尿病、高血壓或慢性腎臟病控制不良有關，年輕人若忽略血壓與血糖管理，更容易延誤就醫時機。日常生活中若長期維持高鹽、重辣、高蛋白飲食，或有熬夜、憋尿、頻繁使用止痛藥等習慣，也可能加速腎臟損傷。

醫界強調，腎臟病被稱為「啞巴病」，早期幾乎無明顯症狀，但仍可能出現泡沫尿、夜尿增加、眼瞼或腳踝水腫、疲倦感等警訊。專家呼籲，若民眾出現上述情形，應及早進行腎功能檢查，避免延誤治療，錯失黃金治療時機。

