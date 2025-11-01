24歲女當街遭毆、噴辣 20萬金項鍊也被搶
新北市一起嚴重的街頭暴力事件引起關注，24歲范姓女子在永和街頭遭到男子毆打、噴灑辣椒水，並被搶走價值20萬元的金項鍊，導致頭部多處挫傷與撕裂傷。警方最初以為是隨機搶奪案，深入調查後卻發現這是一起因感情糾紛引發的預謀犯罪。犯案者劉姓男子及其共犯，包括兩名未成年少女，已全數落網。事件過程顯示嫌犯曾勘查地形、埋伏等待，並在犯案後刻意變裝以逃避追查。
這起暴力事件發生在新北市永和的一間超商前。當時，24歲范姓女子正站在路邊滑手機，突然一名穿深色長褲的男子從後方撲來。女子雖然下意識轉身抵抗，但因力氣懸殊無法掙脫，雙方隨即爆發激烈拉扯推擠。最終，范姓女子被撂倒跌坐在地，對方仍不罷休繼續攻擊，並在短短10秒內搶走她價值20萬元的金項鍊。
目擊民眾表示，當時他們以為是家長在教訓小孩，打得相當兇狠。目擊者描述，女子在爬起來想逃跑時不慎在樓梯摔倒，男子又壓著她打了兩三下，之後才故作輕鬆地往巷子跑去。范姓女子不僅被毆打還被噴辣椒水，造成頭部多處挫傷與撕裂傷，連手鐲都因跌倒而碎裂，她立即衝進超商求救。
警方調查發現，這起案件並非隨機犯案，而是經過精心策劃的預謀行動。劉姓嫌犯事前已到現場勘查地形，疑似在演練逃跑路線。犯案當天，他在被害人住家附近埋伏長達2小時，待被害人走出來後尾隨數百公尺才動手攻擊。
警方破案後直接破門逮捕嫌犯，共帶回5人，包括動手的劉姓男子和教唆者，其中還有兩名未成年少女。警方也扣押了他們的手機等證物。調查顯示，犯案動機是因為感情糾紛，不滿朋友被嗆聲，想要幫忙出一口氣。這群人從策劃到分工，過程中還變裝製造斷點，自認計畫縝密，但最終仍全數落網。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
