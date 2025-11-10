24歲女胸部突爆痛！檢查驚見腫瘤 醫揭「1關鍵」是養瘤元凶

記者鄭玉如／台北報導

24歲女子乳房疼痛就醫，檢出0.8公分腫瘤。醫師以「真空輔助微創切片」取得更多組織、同步移除腫瘤，最終證實為良性，乳房外觀幾乎不受影響。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

一名24歲女子近日因乳房疼痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平，發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤。初次以傳統粗針切片檢查，結果雖為良性，但影像仍顯示異常，醫師認為癌症風險約10%至50%，之後以「真空輔助微創切片」取得更多組織，並同步完整移除腫瘤，所幸報告最終證實為良性腫瘤。

乳房外科古君平主任表示，24歲女子近期感覺乳房疼痛，就醫後透過超音波檢查，發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤，且伴隨微鈣化，進一步以「真空輔助微創切片」檢測，證實為良性腫瘤。而良性腫瘤通常與荷爾蒙（尤其雌激素）的失衡或刺激有關，例如乳房纖維腺瘤、乳房纖維囊腫等常見良性腫瘤。

廣告 廣告

古君平解釋，這些荷爾蒙的變化會促進細胞增生，進而形成良性腫瘤，或導致乳腺管擴張，阻塞產生水泡。在月經週期的時候，會受到荷爾蒙刺激，腫瘤因此可能出現脹痛或抽痛感，所以往往在經期時，會特別感受到不適。他建議，平時飲食避免攝取茶、咖啡、可樂等刺激飲料，及油炸等高脂肪食物，充足睡眠及日夜正常的作息，有助於平衡荷爾蒙。

古君平提醒，年輕女性若出現乳房腫塊、疼痛或變形，應盡早就醫檢查。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

古君平指出，該名女子透過「真空輔助微創切片」取得更多組織，不只提升診斷準確度，且傷口比傳統手術更小，切開的傷口藏在乳房側面，或在乳暈邊緣，傷口大概0.3到0.5公分，透過微創切割，可精準在超音波下判斷腫瘤位置，保留周邊乳腺組織，乳房外觀幾乎不受影響，乳房乳腺乳暈的破壞也比較少，手術時間約半小時即可完成。

古君平提醒，乳房良性腫瘤如纖維囊腫、纖維腺瘤，大多不會惡化，多數不需要手術切除，建議每6個月追蹤一次超音波，若2年以上無癌變風險，可改為每年或每兩年追蹤即可。年輕女性若出現乳房腫塊、疼痛或形狀改變，應盡早就醫檢查診斷。

更多三立新聞網報導

內褲破了才換？恐變「細菌培養皿」害感染 醫揭4招有效殺菌

立冬別亂補！醫揭多吃「2類食物」滋陰潤肺 大增免疫力

立冬換新運！命理師揭「5招開運法」 貴人、桃花旺到明年

話時代人物／三輪車夫之子變臺大校長！陳文章自曝愛打架 曾找不到工作

