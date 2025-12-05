24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛廂型車撞擊，造成臟器外露、右大腿開放性骨折重傷；所幸在緊急送往陽明交通大學附設醫院團隊搶救後情況穩定，今（6）凌晨0時許已轉院至台北榮民總醫院。對此，林員家屬也相當感謝現場警務同仁及醫護人員的協助。

副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛廂型車撞擊。（圖／翻攝畫面）

據了解，林姓員警已從警4年，現為礁溪警分局礁溪所員警。昨日蕭美琴前往礁溪視察，他負責青雲路2段一處路口號誌控管勤務，沒想到晚間6點20分在執勤時，突遭一輛租賃的7人座廂型車衝撞，警消人員獲報後隨即趕赴現場進行救援，並立即將他送往醫院急救，強烈撞擊導致傷勢慘重，除了臟器外露，右大腿也有開放性骨折。

經過警方調查，肇事的39歲徐姓駕駛來自新竹，當時他和妻子一起到宜蘭旅遊，先在大溪漁港吃完飯後開車往礁溪準備泡湯，每想到卻在途中發生事故。只見事故發生時下著雨、路口光線昏暗，徐男因受到驚嚇無法具體說明車禍過程，經酒測初步排除酒駕，詳細車禍過程及原因仍待警方調查釐清。

林員在經過陽明交大醫院醫療團隊，包括創傷外科、整形外科、骨科等，經過3個多小時手術後已脫離險境，院方表示，患者生命徵象穩定、意識清醒，後續將由台北榮總接手照顧，林員的爸爸得知後也相當感謝現場警務同仁及醫護人員的協助，並盼同仁們能夠早點休息、不要太過勞累。

