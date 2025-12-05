24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞! 臟器外露、斷腿命危送醫搶救

宜蘭礁溪警分局林姓員警執行副總統蕭美琴交管勤務時遭廂型車撞成重傷。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴5日在宜蘭跑行程，車隊自礁溪前往頭城途中，2名員警在頭城青雲路二段路旁執行交通號誌管制，卻突然出現一輛廂型車高速撞擊，24歲林姓警員慘遭撞倒在地，當場被捲進車底，腹部以下、右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往醫院救治，目前未脫離險境。

車禍現場還留有撞擊痕跡，林姓員警執行勤務無端遭到撞擊，當時戴的帽子遺落在現場，林姓員警被緊急送往陽明交通大學附設醫院急救，目前生命徵象不穩，醫療團隊正全力搶救；林姓員警女友接獲通知趕往醫院，雙手不斷顫抖，宜蘭縣代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。

據了解，39歲肇事廂型車徐姓駕駛與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐姓男子酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。

礁溪警方指出，因為蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。總統府發言人郭雅慧晚間表示，關於5日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，蕭美琴知道後，已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

