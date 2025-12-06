24歲宜蘭警最新狀況曝 院方：沒有臟器外露、傷勢已穩定

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局24歲林姓警員負責執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛廂型車撞擊身受重傷，消息一出引發各界關注。林員在經過陽明交通大學附設醫院團隊搶救後情況穩定，今（6日）凌晨0時許已轉院至台北榮民總醫院。對此，陽明交通大學附設醫院院長黃志賢表示，林員沒有臟器外露，經6大科別團隊進行手術、大面積傷口清創，傷勢已穩定下來，後續將轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療。

副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局24歲林姓警員負責執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛廂型車撞擊身受重傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，林姓員警已從警4年，現為礁溪警分局礁溪所員警。昨日蕭美琴前往礁溪視察，他負責青雲路2段一處路口號誌控管勤務，沒想到晚間6點20分在執勤時，突遭一輛租賃的7人座廂型車衝撞，警消人員獲報後隨即趕赴現場進行救援，並立即將他送往陽明交通大學附設醫院急救，強烈撞擊導致傷勢慘重，所幸歷經3小時的治療後情況已穩定。

先前曾傳出林員傷勢包括臟器外露，但根據《自由時報》報導，陽明交通大學附設醫院院長黃志賢說明，林員到院時意識清醒，因腹部的大面積傷口沾染泥沙、血肉模糊，當下較難進行傷口辨識，不過經過院方6科別團隊、3小時清創及手術後生命跡象穩定，深度檢查後並無臟器外露或器官嚴重破損之情形，後續也將由台北榮民總醫院接手繼續治療。

至於這起事故，礁溪警分局預計在今日上午9點召開記者會，屆時將一併對外說明事故經過與後續處理。而林員爸爸在得知兒子脫險後，也對現場警務同仁及醫護人員表達感謝，並盼同仁們能夠早點休息、不要太過勞累。

