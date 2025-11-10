24歲年輕女子乳房疼痛 真空輔助微創切片精準移除腫瘤

乳房外科醫師古君平提醒，年輕女性若出現乳房腫塊、疼痛或形狀改變，應盡早就醫檢查診斷。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕年僅24歲的小芬(化名)近日因乳房疼痛就醫，透過超音波檢查，發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤，且伴隨微鈣化；雖然初次以傳統粗針切片檢查結果為良性，但影像仍顯示有異常，醫師認為癌症的風險大概10%甚至50%，醫病溝通後，進一步以「真空輔助微創切片」取得更多組織，提升診斷準確度，也可同步完整移除腫瘤。

中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平表示，傳統手術如果要把乳房腫瘤取出，大部分都會從腫瘤正上方切開，大概會有2到3公分的傷口，把乳腺切開再把腫瘤取出，從皮膚到整個乳腺都會被破壞，甚至可能會造成術後乳房變形。

以真空輔助微創手術，切開的傷口藏在乳房側面，或是在乳暈的邊緣，傷口大概0.3到0.5公分，且透過微創的切割，可精準在超音波下判斷腫瘤位置，保留周邊乳腺組織，乳房外觀幾乎不受影響，乳腺乳暈的破壞也少一點。手術時間約半小時，比傳統手術的傷口更小、破壞更少，術後恢復快。

小芬的病理報告最終證實為良性腫瘤，也因檢查時腫瘤已完整移除，免去後續再開刀的困擾。古君平指出，良性腫瘤通常與荷爾蒙失調有關，像乳房纖維腺瘤或是乳房纖維囊腫這類常見的良性腫瘤，其形成常與體內荷爾蒙(尤其是雌激素)的失衡或刺激有關。這些荷爾蒙的變化會促進細胞增生，進而形成良性腫瘤，或導致乳腺管擴張，阻塞產生水泡。月經週期會受到荷爾蒙刺激，腫瘤受影響會脹痛或是抽痛，所以往往在經期時會特別感受到不適。

古君平建議，平時飲食避免攝取茶、咖啡、可樂等刺激飲料，以及油炸等高脂肪食物，充足的睡眠及日夜正常的作息，有助平衡荷爾蒙而加以改善。

古君平提醒，乳房良性腫瘤如纖維囊腫、纖維腺瘤大多不會惡化，多數不需要手術切除，建議每6個月追蹤一次超音波，若2年以上無癌變風險，可改為每年或每2年追蹤即可。年輕女性若出現乳房腫塊、疼痛或形狀改變，應盡早就醫檢查診斷。#

