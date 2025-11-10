24歲年輕女子乳房疼痛 真空輔助微創切片精準移除腫瘤
〔記者廖雪茹／新竹報導〕年僅24歲的小芬(化名)近日因乳房疼痛就醫，透過超音波檢查，發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤，且伴隨微鈣化；雖然初次以傳統粗針切片檢查結果為良性，但影像仍顯示有異常，醫師認為癌症的風險大概10%甚至50%，醫病溝通後，進一步以「真空輔助微創切片」取得更多組織，提升診斷準確度，也可同步完整移除腫瘤。
中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平表示，傳統手術如果要把乳房腫瘤取出，大部分都會從腫瘤正上方切開，大概會有2到3公分的傷口，把乳腺切開再把腫瘤取出，從皮膚到整個乳腺都會被破壞，甚至可能會造成術後乳房變形。
以真空輔助微創手術，切開的傷口藏在乳房側面，或是在乳暈的邊緣，傷口大概0.3到0.5公分，且透過微創的切割，可精準在超音波下判斷腫瘤位置，保留周邊乳腺組織，乳房外觀幾乎不受影響，乳腺乳暈的破壞也少一點。手術時間約半小時，比傳統手術的傷口更小、破壞更少，術後恢復快。
小芬的病理報告最終證實為良性腫瘤，也因檢查時腫瘤已完整移除，免去後續再開刀的困擾。古君平指出，良性腫瘤通常與荷爾蒙失調有關，像乳房纖維腺瘤或是乳房纖維囊腫這類常見的良性腫瘤，其形成常與體內荷爾蒙(尤其是雌激素)的失衡或刺激有關。這些荷爾蒙的變化會促進細胞增生，進而形成良性腫瘤，或導致乳腺管擴張，阻塞產生水泡。月經週期會受到荷爾蒙刺激，腫瘤受影響會脹痛或是抽痛，所以往往在經期時會特別感受到不適。
古君平建議，平時飲食避免攝取茶、咖啡、可樂等刺激飲料，以及油炸等高脂肪食物，充足的睡眠及日夜正常的作息，有助平衡荷爾蒙而加以改善。
古君平提醒，乳房良性腫瘤如纖維囊腫、纖維腺瘤大多不會惡化，多數不需要手術切除，建議每6個月追蹤一次超音波，若2年以上無癌變風險，可改為每年或每2年追蹤即可。年輕女性若出現乳房腫塊、疼痛或形狀改變，應盡早就醫檢查診斷。#
更多自由時報報導
健康網》15萬顆毒蛋竄流9縣市 專家：累積劑量太多恐有5症狀
雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收
世界第二大蝦類生產國血本無歸 第一大國漁翁得利
58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布
其他人也在看
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 2 小時前
40歲女狂擦「萬能網紅神藥」全身冒紫紅斑紋 醫曝危險成分
根據陸媒《揚子晚報》報導，來自南京的美美10年前右小腿首次出現紅斑、瘙癢，反覆搔抓後逐漸擴散全身，她在網路上看到一款號稱「包治百病、純中藥製作」的藥膏，抱著嘗試心態購買使用。初期藥膏止癢效果明顯，不過一旦停藥症狀立即復發，甚至更嚴重，因此她為減緩不適，每天...CTWANT ・ 14 小時前
劉德華最愛點心曝光！營養師揭加這2物降三高又美味
接連陰雨天，外套又穿了回來，肚子也容易小餓，這時若能吃上天王劉德華吮指大讚的點心，肯定精神大振。什麼點心這麼神？網上最近又在瘋傳劉德華下廚做點心的短影音，專家表示能加上2物，這道點心更完美！ 港健康2.0 ・ 2 小時前
「心梗猝死」三分之二有前兆！胸悶、氣喘、左肩酸麻…心臟權威李源德：危急時刻這樣自救，5件事善待心臟
心臟病長年位居國人死因前段班，被稱為「無聲殺手」。但世界級心臟權威、亞洲首例心臟移植成功主刀醫師──李源德教授指出，心肌梗塞並非完全無跡可循，三分之二猝死患者在倒下前都有警訊。只要及早察覺症狀、迅速就醫，就能保住生命、保住心臟功能。幸福熟齡 ・ 17 小時前
它曾是皇帝專用「長壽菜」 如今市場就買得到！抗癌又護眼
現在市場隨處可見的茄子，以前竟是皇帝的食物！不過這份「長壽菜」確實具備許多養分，現代營養師與癌症基金會都點出其對身體有好處，如茄子的花青素可保護神經與眼睛、維生素P維持結締組織的健康、綠原酸減緩飯後升血糖，有助於減重、茄鹼能夠抑制消化系統腫瘤，幫助抗癌。但建議茄子要連皮一起吃，才能獲取紮實營養。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吃到芬普尼雞蛋怎麼辦？專家：「這樣做」加速排毒 日常6招避開毒蛋
芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻等昆蟲具殺蟲活性，因此芬普尼多用於殺蟲劑使用，除用於農業生產的農用藥劑外，也是環境衛生用藥或是防治寵物跳蚤的動物用藥。 吃到含芬普尼雞蛋 恐影響這些身體器官 根據農業部農田水利署資料顯示，依據歐盟標準，蛋的芬普尼殘留容許量為5ppb，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會有危害神經症狀出現。 拒絕毒雞蛋危害健康 6大守則降低機率 由於國人的雞蛋食用量大，想要降低食用到毒雞蛋的機率，以下建議： 1、追蹤雞蛋來源：若於超市購買的雞蛋，可看蛋盒包裝上的畜牧場來源標示，國內已全面實施雞蛋追溯標示。在傳統市場購買的雞蛋，每個蛋箱上都有 QR code，可查閱來源蛋場。 2、均衡飲食：不偏愛或排斥吃特定食物。3、降低品牌忠程度：不在同一攤蛋商及同一超市買雞蛋，以分散風險。4、注意包裝標示：儘量購買包裝來源標示清楚，且存放條件較佳的雞蛋，完全沒有標示的散裝蛋最好別買。 5、改吃其他蛋白質食物：若因毒蛋風波而不敢購買雞蛋食用，建議可改吃豆漿、豆腐、魚肉或瘦肉，1兩瘦肉、1兩魚肉及1塊「田字」大小的豆腐，約常春月刊 ・ 36 分鐘前
你一定喝過！權威研究揭「這無糖飲料」很危險：糖尿病風險狂增129％
健康風氣盛行，許多台灣人買手搖杯都選擇3分糖或無糖，或是買無糖汽水，喝起來比較沒負擔，但真的健康嗎？專家指出，其實很多號稱無糖的飲料都含有人工甜味劑，最新研究更表明，喝這種無糖飲料的人，罹患糖尿病的風險會暴增129％，讓網友嚇壞！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
以為很健康其實傷肝！營養師點名「3種食物」最容易吃出脂肪肝 香蕉也中招
肝臟被稱為「沉默的器官」，即使受到一些損傷，也很少會出現自覺症狀。因此，當症狀出現時，往往病情已經進展到一定程度。許多人認為：「我不喝酒，所以肝臟沒問題。」然而，造成肝臟負擔的並不僅僅是酒精。近年來，由於飲食過量與缺乏運動等原因，導致肝臟堆積脂肪、形成「脂肪肝」的人數正在增加。因此，營養師佐藤久美將介紹幾種對肝臟不利的「意外食物」，幫助你檢視自己的攝取頻率，並作為調整飲食習慣的契機。 肝臟容易受損的飲食習慣與高風險食物 1、水果（含罐頭、果汁）．水果含有較多糖分，過量會在肝臟轉化為中性脂肪，增加脂肪肝與肥胖風險。．罐頭水果含糖漿，糖分更高。．果汁（即使100%純果汁）若不控制量，容易攝取過量糖分。▲建議：每日約 200g（如 2 顆橘子），避免以水果取代正餐或蔬菜。 2、甜麵包高熱量、高糖、高脂肪，若當主食吃，會造成肝臟脂肪累積。▲建議：．主食優先選擇吐司、法國麵包等低糖版本。．甜麵包當成偶爾的點心，並在當日增加活動量消耗。 3、油炸食品脂肪含量高，過量會導致脂肪囤積與肝功能下降。▲建議：每週 1-2 次為宜，並搭配清淡飲食。 其他需注意的飲食與飲品 高糖飲料與酒精．酒精：肝臟負責分解常春月刊 ・ 4 天前
這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險
同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險上升1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
即溶咖啡超傷眼！ 研究：黃斑部病變暴增７倍
一項國際大型研究顯示，長期飲用價格較低的即溶咖啡可能與乾性黃斑部病變風險大幅上升有關，風險提高近七倍。營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，黃斑部病變是銀髮族視力退化的重要原因，民眾選擇咖啡種類時應提高警覺。中天新聞網 ・ 19 小時前
15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源
衛福部食藥署今傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞...聯合新聞網 ・ 4 小時前
德國最新研究：早餐「這樣吃」熱量燃燒多2倍！吃對早餐防生病
不吃早餐卻把晚餐吃得像國王嗎？德國一項最新研究指出，這種飲食模式可能會讓身體的新陳代謝變得遲緩，研究還發現，即使攝取相同熱量的食物，若選擇在早上食用，燃燒的卡路里會比晚上多出兩倍，專家建議無論是否正在健康2.0 ・ 2 小時前
台灣洗腎率全球第一！名醫揭「健康食品陷阱」 政府管理缺位、廠商良心才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣洗腎率居世界第一，慢性腎臟病健保支出高達592億元，洗腎人口突破10萬人。前衛生署副署長李龍騰指出，市面上標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的保健食品多為行銷話術，過度依賴恐延誤治療並增加腎臟負擔。專家建議選擇有信譽品牌、逐批檢驗、確認成分與劑量，並以均衡飲食、運動與定期檢查為健康核心，避免保健食品成為慢性病惡化的推手。台灣洗腎率高居世界第一，根據健保署 2023 年統計，慢性腎臟病健保支出高達 592 億元，位居十大疾病醫療費用之首，全國洗腎人口更突破 10 萬人。這不僅是公共衛生的警訊，也反映出台灣飲食與健康意識背後的矛盾。前衛生署副署長、台大醫學系名醫李龍騰近日在節目直言：「全世界沒有健康食品，只有商業操作。」這番話點出了一個長年被忽視的事實——許多標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的產品，背後更多是行銷話術，而非實證醫學。過度依賴保健食品的風險許多民眾誤以為只要吃了保健食品，就能「抵銷」三餐外食、運動不足、飲水量低等生活習慣問題，甚至在慢性病早期忽略就醫檢查，錯過治療時機。更嚴重的是，部分來路不明、成分不明確的保健食品，可能含有過量礦KingNet 國家網路醫藥 ・ 22 小時前
雞蛋驗出芬普尼！長期攝取恐傷害肝腎，3方法可因應
昨日爆發「芬普尼雞蛋事件」，芬普尼究竟對人體健康造成何種威脅？我們一起來釐清。 該事件起源於某養雞場雞蛋被驗出芬普尼殘留超標，芬普尼為一種殺蟲劑，當用於產蛋雞的飼養過程中，雞蛋中含有殘留便會流入市售，其中涉及食安風險。 芬普尼對健康的潛在危害根據資料顯示，芬普尼如果大量或長期攝取，可能對人體肝臟、腎臟、甲狀腺造成傷害。 國外實驗則顯示，芬普尼會引發甲狀腺濾泡細胞腫瘤，因此被美國環保署列為「可能對人類致癌」物質之一。 此外，急性的症狀則可能出現頭暈、嘔吐、腹痛、癲癇等神經系統的症狀。 如何因應？1.購蛋時注意來源：選擇有標示產地、有效追蹤碼的雞蛋。 2.保持飲食多樣化，勿長期依賴某一食品來源，降低攝取風險。 3.若擔心無意中攝取殘留，應增加水分攝取、加強腎臟代謝。 若出現疑似食用雞蛋後的出現異常症狀，如持續不明腹痛、嘔吐、頭暈等，應及早就醫，並告知醫師可能的背景狀況。 （圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·雞蛋「洗選蛋、散裝蛋」哪種好？專家揭差異 這1種料理前一定要先洗過.食安警訊！彰化雞蛋驗出芬普尼代謝物 全台9縣市急下架常春月刊 ・ 1 小時前
沒症狀！看到海報「順便做一下」她檢出乳癌 當志工樂分享
沒有症狀！64歲的張麗華女士3年前原本是到醫院骨科看診，無意間瞥見醫院牆面的「五癌免費篩檢」海報，動念「順便做一下」，結果揪出早期乳癌並治癒，現在她回到醫院擔任志工，用親身經歷鼓勵更多人篩檢，傳遞善念健康2.0 ・ 2 小時前
健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的...CTWANT ・ 1 天前
55歲退休找開心，反變憂鬱？專家警告：孤寂恐讓腦退化、加速失智
台灣人在55歲後的勞動參與率明顯下滑，平均較65歲提前10年離開職場，但研究顯示，提早退休反而造成心理健康急遽惡化，導致免疫功能下降與慢性發炎，失智和死亡風險雙雙竄升。 76歲阿美每天都在同一時間出門倒垃圾，那是她唯一能和鄰居打招呼的時刻。由於孩子離家，退休後她的活動愈來愈少，夜裡失眠、白天懶得出門，大部分時間都盯著電視發呆。這樣的寂靜正在全台蔓延。 根據國家衛生研究院觀察，隨著台灣進入超高齡社會，長者心理健康問題日漸凸顯。孤寂、角色流失、健康焦慮與身體退化，讓「愈老愈孤單」成為這個世代的共同課題，尤其許多人「提早退休」，讓孤寂危機提早敲響警鐘。 研究揭：愈早退老得愈快，男性、低收族影響最大 退休原應是生活新階段，卻常成為孤寂的開端。台灣55歲後勞動參與率明顯下滑，社交與日常結構被打斷，使心理健康急遽惡化。研究指出，提早退休與死亡率、憂鬱、失智風險上升有關，尤其當被迫退休或準備不足時，影響更劇。 國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部醫師吳其炘及其團隊研究發現，提早退休恐讓身體「未老先衰」。他們分析近178萬名45～64歲早退者資料顯示，愈早退休，衰弱速度愈快；55歲前離職者身體功康健雜誌 ・ 8 小時前
38歲上班族「一說話就哽咽」求醫一年無解！身心科找出心理創傷：身體記住恐懼
「只要開口講話，我的聲音就像要哭出來。」38歲王小姐一年來飽受困擾，每次與人對話個性容易緊張焦慮，一年前曾經因為講話太快嗆被口水嗆到後，只要和人說話，就會感覺喉嚨緊縮、聲音會突然變成哭腔，讓她一度以為自己得了重大疾病，影響到人際和工作，先後一年來求治各大醫院耳鼻喉科，檢查結果均是正常，因此被建議到身心科求診。姊妹淘 ・ 23 小時前
居家常見4物是「沉默殺手」 醫師示警：務必遠離
美國長壽醫師凱迪近日在社群平台TikTok發布警示影片，指出多數人在家中與「沉默殺手」朝夕相處卻渾然不覺。從人體荷爾蒙濃度、睡眠品質及長期保健角度來看，香氛蠟燭、空氣清新劑、微波袋裝爆米花、夜燈等4種常見居家物品應立即遠離，以免危害健康。中天新聞網 ・ 1 天前
乳癌連20年奪台灣女性癌症第一！醫：這1件事越早做越能保住乳房
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】乳癌已連續 20 年居台灣女性癌症首位，根據衛福部 113 年統計，乳癌為女性癌症死因第二名，去年有 3,050 人病逝，十年間增加逾四成。乳癌防治基金會調查顯示，近七成患者在確診時感到震驚恐懼，六成治療後仍害怕復發，凸顯身心支持的重要性。恩主公醫院一般外科陳彥嘉醫師強調，乳癌越早發現，手術範圍越小、治療負擔越輕、預後越好。 早期發現效果佳 3D乳房超音波提升準確度 隨著生活壓力與飲食西化，乳癌發生率逐年上升。陳彥嘉醫師指出，危險因子包括年齡、家族史、基因突變、未生育、肥胖與荷爾蒙治療等。衛福部自 114 年起擴大補助 40 至 74 歲女性，每兩年可免費接受一次乳房 X 光攝影篩檢。陳彥嘉醫師提醒，自我乳房觸診是最基本的篩檢方式，若摸到硬塊應立即就醫。 他進一步指出，亞洲女性常見「緻密型乳房」使 X 光準確性受限，而藉由3D 乳房超音波，能完整掃描並建立立體影像，無痛、無輻射且快速，特別適合緻密乳房或隆乳女性。 整合照護系統 從診斷、手術到復健支持 乳癌治療是一場團隊戰。陳彥嘉醫師分享一名五十多歲患者，起初因恐懼不敢就醫，確診第一期乳癌後接受乳房保留手術健康醫療網 ・ 21 小時前