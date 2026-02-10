24歲憲兵才從家中出發卻自撞！母痛失愛子

鍾姓憲兵自撞身亡現場，車輛殘骸散落一地。（圖／東森新聞）





今（10）日早上6點多，花蓮空軍基地一名現役憲兵，收假後要從光復鄉返回營區，才剛開了一個多小時，行經台9線204.7公里，疑似疲勞駕駛，加上車速不慢，自撞中央分隔島，憲兵當場拋飛車外，送醫後宣告不治。

自撞身亡的24歲鍾姓憲兵，他是花蓮光復人，因為爸爸過世得早，他為了減輕家中負擔，才加入志願役，平時在花蓮空軍基地第五聯隊服役，站門口崗哨、維護安全勤務都表現不錯，這回要收假返回營隊卻出意外，媽媽和家人的心情，相當悲痛。

救護車鳴笛加速往前通過路口 ，內線車道車輛翻覆，殘骸碎片噴飛四散，員警和其他民眾還在現場管制交通。救護人員趕快靠邊停，將受傷駕駛抬上擔架，並用儀器、氧氣罩，持續對他進行急救，駕駛身分是一名24歲憲兵，今（10）日早上6點多要回營區，卻不幸自撞身亡。

蹲坐在白車後頭，開心比耶、露出笑容，身旁好友還曾拍下他在開車的帥氣模樣，這名鍾姓憲兵，收假回營區路上，疑似疲勞駕駛，自撞重傷，送醫不治，家人聽到消息難以接受，連附近鄰居都很捨不得。

身亡憲兵鄰居：「一定很難過的，他早上還一邊講一邊哭，他媽媽昨天才跟他講說，你去當兵20年，媽媽有幫他規劃，20年後你就領那個退休金。」

根據了解，這名24歲的鍾姓憲兵，在花蓮空軍基地第五聯隊服役，基本任務是站門口崗哨、負責營區安全勤務，長官都稱他平時表現不錯。

鍾姓憲兵和家人住在花蓮光復火車站附近，媽媽在光復路賣冰，家中還有弟弟，會擔任志願役是想分擔家計。

身亡憲兵鄰居：「小時候就乖乖的，我也沒看到他做什麼事啊，家裡比較艱苦啊，爸爸就很早過世嘛，很早去世啊，他就不要拖累家裡，他就去當兵啊。」

鍾姓憲兵才剛要展現大好青春，卻不幸自撞身亡，媽媽痛失愛子，弟弟也因此失去親愛的哥哥。

