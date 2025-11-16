24歲易烊千璽成金雞獎最年輕影帝！被問感情現況尷尬回3字
中國男團TFBOYS出道的易烊千璽，15日在中國第38屆金雞獎典禮上，憑藉電影《小小的我》奪下最佳男主角獎，24歲的他成為金雞獎第一位「00後影帝」，這也是他第四次入圍金雞獎，終於拿下勝利。
典禮後台安排的「砸金蛋」提問環節中，易烊千璽抽中的竟是感情問題，他自己唸出題目：「最近想不想談戀愛？」露出尷尬靦腆笑容，並說：「看緣分。」還一度翻白眼，逗趣反應受到網友討論。
易烊千璽在《小小的我》中飾演一位腦性麻痺患者，為了呈現患者狀態，全劇無法正常行走與說話，劇中並有許多與家人間的感情拉扯，入圍之後就呼聲很高。他也感情表示，和劇組如家人般一起度過許多難關，因此獲獎格外有意義。
易烊千璽也感嘆，12歲就出道，今年正好滿12年，感謝一路上所有際遇。典禮結束後，16日凌晨他也在微博上發文：「感謝所有支持《小小的我》的觀眾。能被看見、被認可，是演員的幸運。我會繼續努力，用作品回應大家。」TFBOYS官方微博也轉發，並用他劇中角色名喊話：「恭喜劉春和！」
