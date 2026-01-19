24歲正妹擁「2個老公」是雙胞胎兄弟！3人睡同床激戰 她：很正常

國際中心／綜合報導

24歲女子在TikTok上宣布與一對雙胞胎兄弟幸福地交往，在視頻標題中寫道：「我有兩個老公」。（圖／翻攝自Khaosod）

一名來自泰國那空帕儂府的24歲女子法（Fah），近日在TikTok上宣布自己與一對雙胞胎兄弟幸福地交往，在視頻標題中寫道：「我有兩個老公」。這段影片迅速走紅，引發了各方評論，有人表示支持，也有人公開批評。

根據泰國媒體報導，Fah說，她單身一年多，並沒有主動尋找戀情，直到雙胞胎兄弟星（Sing）和蘇亞（Suea）第一次聯繫她。在彼此了解之後，大約六個月前，三人同意開始交往，當時Fah還未完成學業。他們最初住在她工作地點附近的一間宿舍裡。雙方家庭都知道這段關係，而且都沒有反對。

廣告 廣告

據Fah說，他們之間的關係穩定而充實。她說，三人共同承擔日常責任，共同努力維持生計。據悉，這對雙胞胎兄弟會將收入交給她管理家庭財務，Fah稱這是雙方共同的決定。她承認這段關係包含身體上的親密行為，並解釋三人從交往初期就一直睡在同一張床上。他們並沒有製定嚴格的安排，而是坦誠溝通，並根據工作和個人需求進行調整。Fah表示，親密行為是他們關係中正常的一部分，而不是核心所在。

24歲女子承認這段關係包含身體上的親密行為，並解釋三人從交往初期就一直睡在同一張床上。（圖／翻攝自Khaosod）

這對雙胞胎兄弟比Fah小一歲，從事農業機械維修工作，包括拖拉機、收割機、六輪卡車和挖土機等。Fah補充說，這對雙胞胎兄弟性格靦腆，不喜歡面對鏡頭，也從未表現出任何嫉妒之心。弟弟Suea說，是他先給Fah發了訊息，後來鼓勵哥哥也聯絡她。三人坦誠地討論了一番後，決定共同發展這段感情。Fah強調，這段關係是她個人的選擇，不會傷害任何人。她也表示，自己不太在意網路上的批評，而是更關注支持的意見。

更多三立新聞網報導

「日本AV最強洋將」不幹了！激戰6年震撼宣布引退 驚人近照曝光

AV女優20歲時「拒50歲大叔嘿咻！」竟被跟騷20年 崩潰報警處理

分手女友6個月！鄧佳華「公主抱」正妹影片曝 他：出獄後變強壯

激戰6年不幹了！AV女優「崩潰大哭」宣布引退：感到寂寞與不捨

