24歲泰妹甜喊：我有2個老公！竟是雙胞胎兄弟 同居睡一張床

【緯來新聞網】大開眼界！泰國那空帕儂府有一名24歲女子法荷（Fah），近日在TikTok分享自己同時和一對雙胞胎兄弟交往，寫道「我有2個老公」，掀起兩派聲音。對此，法荷大方接受各種意見，強調3個人的生活很開心。

泰國有一名24歲女子，與一對雙胞胎交往。（圖／翻攝自Khaosod）

影片發布於2026年1月17日，可以看到2名長相一模一樣的男子端著蛋糕，想給女子一個驚喜，隨後2人輪流親吻她的臉頰。畫面曝光後，迅速引發廣泛關注，不少網友質疑這段關係是否真實，還是為了搏眼球而刻意安排。



根據《Khaosod》報導，法荷透露自己單身1年，並沒有把談戀愛或結婚放在首位，她與這對雙胞胎兄弟的相遇只是偶然，是對方主動聯絡，並開始了這段關係，後來3人說好發展戀愛關係，而這項選擇也得到雙方家庭的認可。



法荷提到，他們目前的生活相當平靜，3人共同工作維持生計，她負責管理財務，「這是我們的決定，沒有打擾任何人，對這樣的選擇很滿意」，並強調是真實而非擺拍博取關注。

法荷表示這段關係是真的。（圖／翻攝自Khaosod）

報導指出，法荷畢業於一所知名大學，擁有學士學位，她在餐廳工作，身兼數職，從服務生到廚房幫忙，每月收入超過1萬泰銖，還不包括小費已經額外收入。大約半年前，她在大學畢業前，偶然認識這對雙胞胎星（Sing）和蘇亞（Suea），2人只小她1歲，從事操作農業機械相關的工作，常常很晚才下班。



弟弟蘇亞回憶，是他主動和法荷搭訕，簡單打了招呼，之後他讓哥哥透過LINE聯繫，兄弟倆在見面後，很快就認定法荷是他們的女友，1週後並正式確認戀愛關係，「我們沒怎麼討論感情問題，只是覺得在一起很開心」。

法荷透露，雙胞胎感情很好，不會吃醋。（圖／翻攝自Khaosod）

3人行的關係在網路引發爭議，面對不同的意見，法荷表示會用平靜的心態接受，她喜歡聽讚美的話，所以會選擇忽略負面評論，「每個人都有表達意見的權利，如果我一直糾結、生氣，就不會開心」。



至於3人的共同生活如何？法荷坦承，3個人通常睡在一起，並沒有制定任何規則，一切都順其自然，取決於每個人的健康狀況和時間安排，「我們都要工作，大家都很累，所以有時候會親密接觸，有時則不會，這很正常」。

