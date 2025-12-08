24歲特勤警執勤遭撞恐截肢！家屬批：肇事者未道歉 心疼兒捲政治口水戰

記者陳佳鈴／宜蘭報導

林員警腹部有大面積開放性創口，右大腿為開放性骨折，小血管幾乎全被破壞，家屬透露，肇事者從來沒有道歉也未關心。（圖／記者黃國瑞攝影）

宜蘭一名24歲林姓警員，5日在執行副總統蕭美琴視察行程交管勤務時，遭一輛高速偏移的廂型車猛烈撞擊，重傷倒臥路旁，經轉院搶救後傷勢漸漸穩定。家屬受訪時哽咽表示，肇事的39歲徐姓駕駛至今未曾道歉，「他好像躲在輿論傘下，不會想看看被你撞成這樣的人現在如何？」。

事發當晚，林姓警員站在路側進行燈號控制，行車紀錄器畫面顯示，一輛黑色廂型車突然向右偏移，先撞上燈箱，再全力撞向林員警。強大撞擊力道把電線桿撞歪、號誌箱瞬間毀損，林員警被拋落到水溝中，傷勢相當嚴重。

醫院指出，林員警腹部有大面積開放性創口，右大腿為開放性骨折，小血管幾乎全被破壞。目前生命徵象雖暫穩，但感染風險極高，不排除最嚴重將面臨截肢。

一輛黑色廂型車撞向林員警，強大撞擊力道把電線桿撞歪、號誌箱瞬間毀損，林員警被拋落到水溝中，傷勢相當嚴重。（圖／記者黃國瑞攝影）

警方調查確認，肇事徐男酒測值為零，也無毒品反應，但他聲稱「不記得如何撞上去」，僅提及自己患有慢性病與嗜睡困擾。警方已依過失致重傷及妨害公務罪偵辦。

面對突如其來的重創，林員警家屬心碎不已。林母受訪時質疑徐男完全無悔意，「至少要來看看孩子現在變成什麼樣子吧？」針對外界藍白陣營批評蕭美琴「假視察、真輔選」，她也特別澄清，不希望政治人物利用警方受傷進行政治攻防，「我們只是平凡家庭，不願再被捲入口水戰，焦點應放在事故真相與預防，而不是政治利益。」

針對此事，蕭美琴與行政院長卓榮泰6日已前往北榮探視受傷員警，向家屬慰問並感謝醫療團隊全力搶救。蕭美琴表示，連續兩起警員執勤受傷事件令人心痛，希望社會共同為兩名員警祈福，祝他們早日康復。林母則表示，兒子一直以警察為志業，只盼能平安挺過難關，早日重返第一線。

