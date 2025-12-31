24歲男偶像高鐵站大暴走！抓粉絲頭、摔手機畫面曝光

透過選秀節目《偶像練習生》走紅的24歲中國男星靈超，同年以男團ONER正式出道，憑藉帥氣外型與實力累積高人氣。然而，近日一段他在高鐵站與粉絲發生衝突的影片在網路廣泛流傳，引發社會關注。

根據曝光的影片畫面，事發當時靈超突然揮掉一名粉絲的手機，隨後抓住對方的手部與帽子。該名粉絲因重心不穩向後跌坐，現場工作人員見狀立即上前制止，避免衝突進一步擴大。

另一段影片則記錄了靈超在地下停車場的行為。畫面中，他突然打開車門，抓住正在車門口拍照的粉絲，奪過其手機並拋向遠處，隨後返回車內。

廣告 廣告

這些影片在網路曝光後，迅速引發網友熱烈討論。部分網友認為藝人不應對粉絲動手，批評靈超的處理方式不當。也有網友表示，雖然私生飯的行為確實過分，但使用暴力並非適當的解決方式。

另一方面，部分粉絲則為靈超辯護，認為私生飯長期騷擾藝人，靈超的反應可以理解。他們表示，藝人已經明確表達不願被拍攝，只是丟棄手機已經相當克制。

針對此事件，靈超所屬經紀公司發布聲明回應。公司表示，涉事粉絲為長期跟蹤騷擾藝人的私生飯，對靈超的正常生活造成嚴重困擾。聲明強調，靈超僅搶奪對方手機，並未對其施加肢體暴力。關於手機損壞問題，雙方已進行協商並達成賠償協議。

此事件再次引發外界對於藝人與私生飯之間界線的討論，如何在保護藝人隱私與維持良好粉絲關係之間取得平衡，成為演藝圈持續關注的議題。

更多品觀點報導

Jolin大巨蛋首演4萬人嗨爆！騎30米巨蟒繞場被讚「奧運等級開場」

受害者母親留下理性示範 國家正義豈能噤聲失語

