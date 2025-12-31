24歲男偶像高鐵站當眾失控暴走 「抓粉絲頭摔手機」影片曝光

娛樂中心／綜合報導

24歲男偶像靈超以男團ONER成員身分出道。（圖／翻攝自微博）

中國娛樂圈近日再掀爭議。24歲男偶像靈超因在高鐵站與粉絲發生激烈衝突，相關畫面在網路上快速流傳，引發外界熱議。事件曝光後，所屬經紀公司緊急出面說明，強調影片中對象並非一般粉絲，而是長期跟拍、騷擾的「私生飯」，試圖為藝人行為降溫止血。

靈超在2018年參加選秀節目《偶像練習生》打開知名度，隨後以男團ONER成員身分出道，累積不少死忠支持者。沒想到30日卻傳出他在高鐵站情緒失控的影片。畫面中可見，靈超一行人準備離開時，一名拿著手機近距離拍攝的女子不斷靠近，他先揮手拍開對方的手機，接著抓住對方的手與帽子，該名女子因失去重心跌坐在地，現場氣氛瞬間緊張，工作人員隨即上前將雙方隔開。

靈超在高鐵站當眾抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博）

另一段影片則顯示，靈超坐進座車後，車門外仍有人持續拍攝，他突然再度打開車門，伸手將對方的手機搶走，直接甩向遠處，隨後立刻返回車內。整個過程被路人拍下後上傳網路，迅速引發大量轉發與討論。

影片曝光後，網友意見兩極。部分人批評，認為無論面對什麼情況，公眾人物動手都不恰當，「就算被騷擾，也不該用暴力處理」。也有人替靈超抱不平，指出私生飯長期貼臉拍攝、侵入私人空間，本身就已構成騷擾，「換作一般人可能早就報警」，認為藝人被逼到情緒失控並非毫無原因。

面對輿論延燒，經紀公司隨後發表聲明，澄清涉事女子為長期跟蹤的私生飯，並非一般支持者。公司表示，靈超當下僅有搶走對方手機並導致螢幕損壞的行為，並未對對方施加其他肢體暴力，目前雙方已就手機賠償問題進行協商處理。同時也呼籲外界理性看待事件，並再次提醒粉絲應保持適當距離，避免對藝人與自身安全造成風險。

