24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的

大陸24歲男子小林（化名）近日因深夜聚餐飲酒後出現劇烈嘔吐並伴隨咯血，被緊急送往奉化區人民醫院救治。經初步止血與抗感染治療後，症狀一度緩解，但停藥不久咯血再次發作。由於病因始終不明，醫師最終建議進行支氣管鏡檢查，以釐清出血根源。

《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，選擇保守治療。

然而，止血藥物一停用，咳血症狀隨即復發，讓小林意識到問題嚴重性，終於同意接受支氣管鏡手術。手術當天，呼吸與危重症醫學科團隊在麻醉科配合下進行檢查，鏡頭深入左下肺反覆出血區域時，竟發現一枚白色塑膠筆帽卡在支氣管深處，周圍已被肉芽組織包覆，顯示異物滯留多年。

更驚險的是，筆帽位置緊鄰肺動脈分支，稍有不慎恐引發致命大出血。醫療團隊事先擬定完整應變方案，細緻剝離組織後，成功將筆帽完整取出。麻醉甦醒後，小林才恍然想起，這正是自己小學六年級時不慎吸入、以為早已遺失的筆帽。

醫師解釋，筆帽長期刺激氣道與周邊血管，身體逐漸「適應」，此次因劇烈嘔吐導致異物移位，才引發嚴重出血。院方也提醒，若童年曾有誤吸異物史，即使多年無症狀，日後出現反覆咳嗽、咯血或肺部感染，務必及早就醫檢查。支氣管鏡已可在無痛麻醉下進行，及早診斷，才能避免小問題演變成大危機。

