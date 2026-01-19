24歲男聚餐後吐血！ 竟取出12年前筆帽

中國浙江寧波一名24歲男子，劇烈嘔吐後突然出現咳血情況，進行支氣管鏡檢查後，竟發現一枚白色塑膠筆帽。（翻攝自寧波晚報）

中國浙江寧波一名24歲男子，日前與友人夜宵聚餐飲酒後，劇烈嘔吐後突然出現咳血情況，被緊急送往寧波奉化區人民醫院治療。雖經止血藥物處理後一度緩解，但停藥後症狀隨即復發，進行支氣管鏡檢查後，竟發現一枚白色塑膠筆帽。

據《寧波晚報》報導，院方為釐清出血原因，建議進行支氣管鏡檢查。起初患者因恐懼侵入性檢查而選擇保守治療，然而停藥後咳血就反覆出現，患者意識到問題的嚴重性，同意進行檢查。手術過程中，醫療團隊在其左下支氣管反覆出血處，發現一枚白色塑膠筆帽，深嵌於氣道內，且已被肉芽組織包覆，尖銳邊緣緊貼氣道壁。

在麻醉科與護理團隊密切配合下，醫師成功將這枚異物完整取出。患者術後清醒後相當震驚，回憶該筆帽應該是小學六年級玩耍時誤吸入鼻腔的，當時擤鼻子後異物就「消失」了，便未多加留意，沒想到竟然在體內潛伏長達12年。

醫師指出，氣道異物可能長期潛藏而不被察覺，一旦出現反覆咳嗽、咯血或不明原因肺部感染，應提高警覺。若曾有童年誤吸異物的經驗，即使多年後出現相關症狀，也應儘早就醫檢查，以免延誤病情。

