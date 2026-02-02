24歲男腹痛就醫！直腸塞16公分「一戰砲彈」 醫院嚇壞...急Call拆彈小組

法國一家醫院，發現男子直腸中有一顆一次世界大戰的砲彈。翻攝X、維基百科



真的好痛！法國一名24歲年輕男子1月31日緊急救醫，說自己下腹很痛，也坦承告知醫師在肛門「塞入異物」，但不願說明是何種物品。醫師緊急開刀後，才發現竟是一顆長16公分、寬4公分」的第一次世界大戰時期砲彈在男子直腸中卡住。醫療團隊大吃一驚，緊急召集拆彈專家，更撤離大批醫護人員和病患，造成醫院一度大混亂。

這一起「直腸內有百年砲彈」的離奇案件，發生在法國西南部城市圖盧茲（Toulouse）的隆格伊醫院（Rangueil Hospital）。

根據《法新社》報導，患者於1月31日晚間至2月1日凌晨入院，向醫療人員坦承，是自行將異物塞入肛門、直腸；手術團隊評估後發現，該枚砲彈長度達16公分，為確保安全，立刻聯繫政府單位拆彈小組，雖然砲彈已有歷史，但院方仍害怕砲彈在手術過程中爆炸。

拆彈專家緊急到場後，對該砲彈進行檢查。經過反覆察看之後，確認一戰時期砲彈，研判不會構成危險。

醫師順利將砲彈取出後，男子繼續留在醫院接受觀察；根據法國媒體報導，這名年輕男子，不僅挨刀取出砲彈，還有可能因違反法國武器法而面臨起訴。當地檢察官辦公室已正式展開調查，希望釐清男子取得這一枚「百年歷史」砲彈的來龍去脈。

