24歲確診乳癌、跌倒腰痛竟是腫瘤！她們的故事帶給癌友們勇氣

小雪（化名）在 24 歲時確診乳癌，原本的生活與出國計畫全被打亂，在面對手術與化療，她一度陷入低潮，看到胸口上長長的疤痕時，更忍不住落淚「我好像變得跟大家不一樣。」所幸在家人與朋友的鼓勵下，她逐漸走過最艱難的階段。



原以為是跌倒後的腰痛，沒想到竟然是惡性腫瘤作祟。病友小青(化名)原以為只是跌倒導致尾椎受傷，後來檢查發現疼痛源自惡性腫瘤侵蝕骨頭。連續的手術讓她一度對治療失去動力，但在醫療團隊及信仰的支持下，她重新找回力量，提醒自己「要對自己更好，加油」，也希望將力量分享給更多病友。

癌症希望基金會近日舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，邀請高雄榮民總醫院一般外科曾彥敦醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院陳芳銘副院長、義大醫療財團法人義大癌治療醫院洪朝明院長，介紹乳癌治療最新趨勢並解答癌友疑問。



陳芳銘副院長提及，近年健保逐步與國際接軌，新藥給付與治療選項持續增加，期望為病友爭取更長的存活期與更好的生活品質。隨著醫學的進步，除了新藥如標靶、抗體藥物複合體(ADC)的持續問世，乳癌的分類也更細緻。過去HER2只有分為陽性或陰性，現在則有「HER2弱陽性」的新分類，也為過去治療選擇較少的病友帶來更多希望。

許多癌友關心「如何減少對癌症的不安與復發恐懼？」曾彥敦醫師表示，病友在確診後產生焦慮、恐懼或退縮都是正常反應，心理調適非常重要。縮短恐懼的關鍵是主動尋求專業協助，例如醫療院所的心理師，同時家人與朋友的支持也不可或缺。他強調，面對癌症不必孤軍奮戰，善用周遭資源才能走得更長久。



陳芳銘副院長也補充，照顧身心健康沒有標準答案，關鍵在於找到最適合自己的方式，並與主治醫師討論身體與情緒的變化。同時也別忘了定期做健康檢查，及早掌握身體狀況，也能幫助病友在治療旅程中更安心、踏實。

癌症治療對生活難免帶來影響，尤其是荷爾蒙治療常造成陰道乾澀、性慾下降等副作用，因此有癌友詢問：「治療後，夫妻生活該怎麼維持？」曾彥敦醫師指出，治療可能會對親密關係造成挑戰，但最重要的是不勉強自己或伴侶，避免造成疼痛或不適。若想改善，可和醫師討論，使用潤滑液、保濕凝膠等適合的產品，讓親密關係更舒適。

關於「我是否符合健保給付用藥資格？」洪朝明院長提醒，健保已涵蓋大多數癌症常用藥物，但是否符合各藥給付標準，並非病友自己判斷或「看別人用什麼就跟著用」。實際上，每位病友的病況不同，是否適用特定藥物，都需要由主治醫師依照臨床證據、檢查結果與病情階段來評估，並與病友充分討論後，再選擇最合適的治療方式。

癌友擔心「三陰性乳癌的治療率及復發轉移」洪朝明院長表示，醫療數據雖然看起來冷冰冰，但確實是重要的參考指標。根據國健署 111 年癌症登記資料，第一期乳癌的五年相對存活率為98-100%，第二期超過90%，但第四期乳癌則不到 4 成。的確三陰性乳癌的治療在乳癌分型中是相對具挑戰性，然而數據只是參考，真正影響治療結果的，仍是病友本身的心態與醫療團隊的合作。保持正向心情、遵循主治醫師的治療計畫、規律追蹤，才能讓治療朝更有利的方向發展。

癌症希望基金會在台北、台中、高雄設立「希望小站」，並長年接受國民健康署委託，與全台105間醫療院所合作成立「癌症資源中心」，並且架設「癌症資源網」，為癌友打造線下、線上的全方位癌症照護網絡。除了舉辦教育講座，也長期提供多元照護與支持服務，包括照護諮詢、心理諮詢、康復用品協助、癌症教育出版品發行，Line聊天機器人【乳癌攻略】以及病友會等。期盼透過多面向的陪伴，協助癌友減輕罹癌壓力，也在漫長的抗癌路上鼓勵病友，勇敢邁向健康與希望的人生。



