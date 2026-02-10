24歲空軍憲兵自撞喪命！收假回營區成永別 鄰居悲慟曝「坎坷身世」

花蓮縣一名在空軍基地擔任憲兵的鍾姓男子，今（10日）清晨駕駛自小客車在台九線返回基地途中，意外自撞號誌桿喪命。（翻攝畫面）

花蓮縣一名在空軍基地擔任憲兵的鍾姓男子，今（10日）清晨駕駛自小客車在台九線返回基地途中，意外自撞號誌桿，當場失去生命跡象，緊急送醫急救仍不治，如今可憐身世背景也曝光。

據警方初步調查，該起事故發生在今清晨6點36分左右，年約24歲的鍾姓男子駕駛黑色福特汽車，行徑台9線204.7K處時，不明原因失控，高速猛烈撞擊路中央的號誌燈桿，由於撞擊力道驚人，車體當場扭曲變形，鍾男也被甩出車外倒地。

警方指出，鍾男持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為0，排除酒駕，因案發路段目前尚無拍到撞擊瞬間的監視器，將調閱附近車輛行車紀錄器，以釐清確切的車速及事故發生原因。

廣告 廣告

根據《民視新聞》報導，鍾男鄰居不捨透露，鍾男父親早逝，從小由母親經營小本生意在花蓮賣冰撫養長大，而鍾男自小也乖巧獨立，懂得體恤母親分擔辛勞，高中為減輕家中經濟從軍，沒想到這次收假回營區竟成永別。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

看偷拍片驚「男主角是自己」崩潰千人線上圍觀 激戰遭針孔直播！女友身材慘遭意淫

知名科技總監被綠！妻出軌小王到懷孕 「全家族突收到性愛片」崩潰提告求償200萬

人妻誆找閨密玩「挺孕肚實戰小王」！產前3個月照開房 分娩當天綠帽夫得知真相崩潰了