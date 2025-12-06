24歲警員遭廂型車狠撞重傷 肇事駕駛稱「一點印象都沒有」

礁溪24歲熱血員警遭失控廂型車撞飛，重傷送醫搶命中。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭縣礁溪地區5日晚間發生一起震撼人心的交通事故，1名年僅24歲的林姓員警，當時正在頭城鎮青雲路二段執行交通號誌控管勤務，未料卻遭1輛突然失控的廂型車猛烈撞擊，當場重傷倒地，右大腿出現嚴重的開放性骨折，傷口血肉模糊，意識一度不清，場面十分驚悚。

據了解，林姓員警原本正值休假期間，但因礁溪進入溫泉季，加上特勤勤務繁重，警力吃緊分局多數人員停休支援勤務，林員也主動返崗協勤，沒想到他站在路口電線桿與電箱之間指揮交通時，突遭39歲徐姓男子駕駛的廂型車高速撞上，毫無閃避空間。

警消獲報後，立即將林員緊急送往陽明交通大學附設醫院，由急重症團隊緊急動刀搶救，歷經3個多小時手術後，所幸傷勢逐漸穩定，院方指出經清創手術後確認腸胃系統完整，並無臟器外露或嚴重內傷，6日已轉院至台北榮總進行後續治療。

巧合的是案發後不久，副總統蕭美琴前往宜蘭視察行程，座車也曾行經該事故路口，警戒氣氛一度更加緊繃，至於肇事的徐姓駕駛，警方查出他雖未酒駕，但有慢性病史，平時須服藥控制，供稱案發當下對事故過程毫無印象，並自述「經常出現嗜睡狀況」，警方初步研判，肇因疑似精神不濟釀禍，全案訊後依過失重傷及妨害公務等罪嫌，將徐男移送地檢署偵辦。

