24歲警執勤務遭撞飛摔大排！沒有臟器外露 手術順利轉北部榮總治療

副總統蕭美琴昨（5）天到宜蘭視察，24歲的林姓員警因為人力不足被召回執行交管勤務，沒想到晚上6點多，在頭城鎮青雲路二段值勤時，被一輛7人座租賃車撞飛，整個人掉進路旁的大水溝內，被救出時右大腿開放性骨折，腹部還有大面積傷口 ，所幸緊急送醫搶救，手術順利，後續將轉往台北榮總。

休假被召回幫副總統蕭美琴「控燈」 24歲警被車撞飛骨折

蕭美琴5日晚上6點半左右到頭城視察，原本休假中的林姓員警跟同事，兩人被分派到青雲路二段控制燈號，沒想到碰上莫名的車禍，只見黑色廂型車車速緩慢，開到一半往左偏了一下，到路口突然偏右重重撞上路口兩名執勤的員警。

箱型車車頭遭撞毀，路邊控燈的鐵箱也被撞斷。圖／台視新聞

林姓員警人被撞飛，直接掉進旁邊大排水溝，右腳開放性骨折，還一度傳出臟器外露，救護車趕到立刻將受傷員警送醫，附近居民衝出來協助救援，車禍現場怵目驚心，目擊民眾表示聽到「碰」一聲很大聲，出來看發現警察掉到水溝裡，狀況很不好。

林姓員警執勤遭撞飛。圖／台視新聞

陽明交大醫院院長黃志賢表示，很幸運沒有臟器外露或是損傷，傷口很大面積破壞、血肉模糊，一時之間也沒辦法整理得很乾淨。

怒斥官員不顧基層！ 員警母開砲「今天公祭、明天忘記」

林姓員警的媽媽趕到醫院，痛罵在場官員「今天公祭明天忘記」，沒有顧及到基層員警，一樣當警察剛退休的爸爸更是哽咽情緒激動，「他在痛我有多心疼、我多心痛呢，有多少人做多少事情就好，一定就要叫我們這些休假的回來」？

而肇事徐姓駕駛平常開著黑色廂型車靠行，也會載客人出門，今天是載著妻子到礁溪泡湯，沒想到就發生意外，坐在副駕駛座的妻子腳也扭傷，但搞不清楚為何會發生車禍，她表示以為撞到電線杆而已，右手邊車門打不開就也沒下去查看，她提到自己在打瞌睡，駕駛沒有，前面沒有看到人就突然撞到旁邊去了。

黑色箱型車車頭整個被撞爛，兩名員警當時控燈的鐵箱整個被撞斷，飛到10公尺外，可以想見當時撞擊力道有多大。同仁值勤被撞，隨後趕到的鑑識小組仔細採證，釐清事發原因。

