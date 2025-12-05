24歲警執行蕭美琴交管勤務遭撞 家屬怒：休假被叫出來上班

宜蘭縣24歲林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務，卻遭廂型車衝撞。（圖：警方提供）

宜蘭縣24歲林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務，卻遭廂型車衝撞，右大腿嚴重開放性骨折，送醫緊急動手術治療。他的父母、女友晚間趕到醫院探視，林姓員警父親氣憤說，兒子明明是休假，為什麼又被叫出來上班，發生這麼嚴重的事情，家人無法接受。

林姓員警是新北市三重人，他的父親也是警職退休，林姓員警跟隨父親腳步從警4年，5日卻在執勤時發生重大事故。林姓員警當時被捲進車底，右大腿嚴重開放性骨折，送往陽明交大附設醫院緊急動手術，目前狀況穩定，已安排後送台北榮民總醫院接續治療。

林姓員警的父母、女友晚間趕抵醫院，女友不停哭泣，林姓員警母親傷心直呼「還給我一個完整的兒子」。林姓員警父親氣憤表示，兒子是休假期間被調出來上班，卻被撞成重傷，讓他無法接受。礁溪警方指出，因為副總統蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。

林姓員警5日晚間約6點20分在頭城鎮青雲路2段路旁控管交通號誌時，徐姓男子駕駛廂型車由北往南行駛，不明原因偏移至路口發生撞。據了解，涉嫌肇事的39歲徐姓男子為一名靠行司機，平常駕駛自己的廂型車載客人出去，晚是載妻子到礁溪泡湯途中，不慎撞倒員警。

警方初步排除徐姓男子酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清。總統府發言人郭雅慧晚間回應，關於5日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，蕭美琴知道後，已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。