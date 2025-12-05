24歲警執行蕭美琴交管遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪24歲林姓員警，5日晚間執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，遭偏移車道的廂型車撞進車底後卡入水溝，造成腹部大面積傷口及腿部骨折，歷經陽明交通大學附設醫院集結6科別團隊、3小時清創及手術後生命穩定。院長黃志賢受訪表示，病患無「臟器外露」，目前狀況穩定，已安排後送台北榮民總醫院接續治療。

黃志賢說，患者送抵醫院時意識清醒、生命徵象穩定，腹部有大面積傷口，因撞擊導致血肉模糊且沾染泥沙，外觀上第一時間較難辨識，經醫療團隊仔細清理與檢查後，確認腸胃系統完整，並無臟器外露或器官嚴重破損情形，「非常幸運」。

他說，為處理患者傷勢，院方集結包括整形外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科及直腸外科等6大科別的外科菁英團隊，共同進行緊急處置，手術歷時3個多小時，主要針對大面積傷口進行清創，將泥沙與髒污徹底清理乾淨。

黃志賢說，鑑於患者傷勢穩定後，後續仍需進行較為複雜的整形外科手術，因此在確認患者狀況安全無虞下，啟動「醫療接力」模式，將患者後送至台北榮民總醫院，由北榮團隊接手後續照護與治療。

