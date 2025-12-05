24歲警遭撞命危…最新情況曝！動員外科菁英搶命：沒有臟器暴露、損傷

記者陳弘逸／宜蘭報導

24歲林姓員警遭撞命危，經3個多小時手術治療，情況已穩定，陽明交大醫院院長黃志賢受訪時說明最新情況。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警昨晚（5日）在執行號誌控管勤務，突遭失控廂型車猛撞，重傷送醫，引起關注。受傷的林姓員警急送陽明交通大學附設醫院救治，經3個多小時手術治療，情況已穩定；院方也說明，傷者經過清創，確認腸胃系統完整，並無太大暴露，所幸，臟器沒有暴露、損傷。預計今天（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。

關於林姓員警傷勢，陽明交大醫院院長黃志賢受訪時說明，人送醫當下，意識清醒，生命徵象穩定，有大面積傷口，血肉模糊，有許多泥沙髒物。

宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警昨晚（5日）在執行號誌控管勤務，突遭失控廂型車猛撞，重傷送醫，引起關注。（圖／記者黃國瑞攝影）

黃志賢說，當時傷口一時之間無法整理很乾淨，經過清創，確認腸胃系統完整，並無太大暴露，所幸，臟器沒有暴露、損傷。

至於這次手術，陽明交通大學附設醫院出動整形外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科、直腸外科，幾乎動員整個外科系菁英，耗時3個多鐘頭，順利完成手術。

黃志賢表示，後續需要團隊合作式的整形外科處理，因此，將由台北榮總相關團隊接力照顧，目前先把所有狀況穩定下來，也都處理非常安全，再轉院治療。

