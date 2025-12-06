24歲警遭撞重傷 分局長說明案情真情流露...哽咽哭了

宜蘭警察局礁溪分局局長黃靖堯試音時難忍情緒哽咽。（圖／東森新聞）





宜蘭警察局礁溪分局24歲林姓員警，昨晚（5）執行副總統蕭美琴車隊的交通管制任務，遭1輛廂型車衝撞重傷，目前仍在加護病房。分局長黃靖堯今早在正式說明案情前，於試音階段難忍情緒哽咽落淚，令在場眾人不捨。

黃靖堯在預讀講稿時，說到「我們最不想看見的……」抑制不住情緒，聲調明顯哽咽，原本鏗鏘有力的字句變得顫抖，表情也因想再忍住情緒而扭曲。

雖然黃靖堯預讀完講稿後露出不好意思的笑容，揮手離開講台，但一離開情緒再次湧現，對著媒體側著身推開眼鏡、抹去眼瞼上的淚水，同時拿起礦泉水喝嘗試平復心情。

黃靖堯正式上場後，在鏡頭前展現高度專業一面，全程嚴肅又有力說明案情，完整說出試音時數度中斷的「現在最重要的是讓林員安心療養，也請大家為他加油」。令在場媒體感到佩服的同時，也難掩心中的不捨。





