24歲警遭撞「臟器外露」搶救 父母心痛：原沒勤務為何要出勤？

剛退休的警察父親，面對兒子的危急情況心痛不已。（圖／東森新聞）





宜蘭縣頭城鎮今（5日）晚間發生一起嚴重交通事故，一名24歲的林姓員警在執行副總統蕭美琴車隊的號誌控管勤務時，不幸遭到一輛廂型車猛烈撞擊，造成重傷，目前仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。林員父母親接獲消息心急如焚趕到醫院，痛批兒子本來沒勤務，為何要再出勤。

宜蘭縣頭城鎮今（5日）晚間發生一起嚴重交通事故。（圖／東森新聞）

事發在今日晚間6時24分許，當時副總統蕭美琴結束礁溪活動，車隊正往頭城方向移動。礁溪所林姓警員與另一名員警，在頭城青雲路二段執行號誌控管勤務時，遭廂型車撞上。林員因閃避不及，遭到猛烈撞擊，當場出現右大腿開放性骨折、腹部撕裂、臟器外露等嚴重傷勢，隨即被送往醫院搶救，據悉他還有肝臟破裂的情況，相當危急。

林員因閃避不及，遭到猛烈撞擊。（圖／東森新聞）

林員是民國90年次出生，警專38期畢業，雖然年僅24歲，但已從警4年。他的女友得知消息後立即趕往醫院，不停顫抖崩潰。林員的家屬對此感到萬分心痛與不解。林員的父親也是警察，近期才剛退休。母親情緒激動地表示，自己擔憂丈夫30幾年的警察生涯，好不容易挨到退休，沒想到孩子現在又碰到這種事。

林員母親更質疑，兒子昨天電話中才說今天休假，為什麼還會被叫去控燈？母親要求看班表，心痛表示：「今天公祭明天忘記，學不會教訓嗎？」而剛退休的警察父親，面對兒子的危急情況，更是心痛不已。副總統蕭美琴已指示行政院政務委員陳金德到醫院探望關心。

林員的父親也是警察，近期才剛退休。（圖／東森新聞）

據了解，林員在基層服務時表現優良，曾因好人好事被礁溪分局公開表揚。當時擔任四城派出所林員，獲報開蘭路有老婦人迷途徘徊，隨即趕赴現場，了解該劉姓老婦人是晚餐後獨自外出閒逛而迷路後，為了避免老婦人夜間獨自發生危險，將她帶返所安置並成功聯繫上家屬。當時當事人及其家屬對於林員能以同理心相待，熱心協助安全返家之舉，深表感激。

