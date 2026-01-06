24歲賴冠霖退圈轉戰中國...近況曝光太震撼 網嚇：看起來像50歲

娛樂中心／蔡佩伶報導

台灣男星賴冠霖曾是韓團「WANNA ONE」成員之一。（圖／翻攝自微博）

24歲男星賴冠霖曾在韓國選秀節目《PRODUCE 101》脫穎而出，後來組成「WANNA ONE」出道，隨著團體合約結束，賴冠霖也隨即改往中國發展，近日，有網友曬出他的近況照，讓大眾驚呼：「看起來像50歲」。

賴冠霖在2024年宣布退出演藝圈，證實轉居幕後發展，並以導演身分加入中國影視公司，日前，網友曝光賴冠霖的近況，從畫面可以看到，賴冠霖頂寸頭戴著一副眼鏡，身形略顯過去圓潤，與擔任偶像期間的狀態有些微落差。

網友們則犀利評價表示「24歲卻看起來像50歲」，但也有其他人緩頰，認為賴冠霖既然都退圈，「放過人家」、「沒必要再對人家相貌品頭論足」、「退居幕後了，導演又不用靠臉吃飯」，值得關注的是，近日解散7年的「WANNA ONE」無預警宣布將回歸拍綜藝節目，也讓網友更加好奇賴冠霖是否會參加。

台灣男星賴冠霖（右）近況曝光。（圖／翻攝自微博）

