24歲軍人回營撞違規騎士身亡 家屬求畫面盼還原真相

1月12日晚上，在高雄燕巢發生一起死亡車禍，一名越南籍女騎士疑似搶快，違規左轉，害後方直行的男騎士，閃避不及，撞上噴飛，傷重不治。身亡的騎士是名24歲的軍人，當時騎車正要回營區，但卻發生車禍，親友如今上網尋求更多行車紀錄器，希望還原真相。

越籍女子騎乘微型電動二輪車，突然左轉，後方直行騎士閃避不及撞上。（圖／翻攝畫面）

馬路口，一名越籍女子騎乘微型電動二輪車，突然鬼切左轉，後方直行騎士閃避不及撞上。騎士噴飛好幾公尺遠，倒在地上，車禍現場，零件散落滿地。目擊民眾：「就碰一聲，然後我們就出去啊，我們一開始沒發現那個男生，是先看到那個女的在地板，男騎士很嚴重啊，就是看到一直流血。」12號晚上8點多，高雄燕巢區中西路口，沒有交通號誌，34歲越南籍女騎士，想說家就在前面巷口，因此貪快左轉，和後方直行男騎士發生擦撞，男騎士傷重不治。民眾：「她剛來好像不到1年吧，所以她可能沒有什麼交通意識吧，台灣的交通意識。」

身亡的24歲男騎士是名軍人，當天晚上要收假，返回陸軍工兵訓練中心，沒想到途中發生車禍。（圖／翻攝畫面）

身亡的24歲男騎士是名軍人，當天晚上要收假，返回陸軍工兵訓練中心，就差短短500公尺，大約2分鐘路程就到了，沒想到途中發生車禍，家屬難以接受。死者家屬：「外側車道違規左轉，然後應注意未注意很明顯啊，跟那個越配撞到，還要再找更多監視器。」高市警燕巢派出所所長孫偉鈞：「潘女僅受擦傷，林男經送醫搶救後宣告不治。」肇事的潘姓越南籍女子，嫁來台灣大約一年，這次發生車禍，被依過失致死罪移送。至於林姓士兵，其實去年底才剛轉志願役，到陸軍工兵訓練中心受訓，這次回營區途中喪命，年輕生命劃下句點，家屬希望尋求更多行車紀錄器，還原真相。

