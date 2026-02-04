24歲「台大學霸」林睿庠經營暗網販毒 美聯邦法院重判30年徒刑

24歲台灣籍男子林睿庠因經營暗網毒品交易平台，遭美國法院判處30年有期徒刑。（圖／翻攝自調查局外逃通緝犯查詢系統）

美國紐約南區聯邦法院近日宣判，24歲台灣籍男子林睿庠因經營暗網毒品交易平台「無痕市場」（Incognito Market），共謀販運毒品、洗錢，以及販售摻假與標示不實藥品等多項重罪，遭判處30年有期徒刑，另須接受5年假釋監督，並沒收犯罪所得約1.05億美元。據悉，林睿庠是台大資管系畢業，當年申請外交替代役，審查合格後派至駐聖露西亞技術團服勤，不料竟私下經營暗網販毒。

美國檢方指出，林睿庠自2020年起以網路化名「法老」（Pharaoh）營運「無痕市場」，該平台透過暗網與Tor瀏覽器運作，仿效合法電商網站設計，提供商品搜尋、賣家評價與客戶服務，吸引全球用戶進行毒品交易。至2024年3月關閉前，該平台累計促成超過64萬筆交易，總銷售金額逾1.05億美元。

調查顯示，「無痕市場」販售多種非法毒品，包括可卡因、甲基安非他命、海洛因、LSD、MDMA、氯胺酮，以及號稱為處方藥的羥考酮與阿普唑侖，其中部分藥品實際摻有高致命性的芬太尼。檢方指出，平台販售的毒品總量超過1公噸，對全球公共安全造成重大威脅。

2022年9月，美國阿肯色州1名27歲男子服用自「無痕市場」購得、標示為羥考酮的藥丸後死亡，事後證實該藥物實為芬太尼。檢方認定，林睿庠對此悲劇須負重大責任。

法院文件亦揭露，林睿庠從平台中獲利超過600萬美元，並設立名為「隱身銀行」（Incognito Bank）的內部加密貨幣系統，以抽取每筆交易5％的手續費，同時協助買賣雙方匿名交易。2024年3月關站前，林更捲款至少100萬美元潛逃，並威脅公開用戶交易紀錄，涉嫌勒索共犯與用戶。

麥馬洪（ColleenMcMahon）宣判時直言，「無痕市場」是一門讓被告成為「毒品大亨」的生意，並形容此案為其27年司法生涯中所見最嚴重的毒品犯罪。美國檢方強調，本案傳達明確訊息：無論使用暗網、加密貨幣或區塊鏈技術，皆無法成為販毒的保護傘。

