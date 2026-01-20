24節氣大寒養生「保暖最重要」 睡前泡腳蓄補陽氣

24節氣中的大寒是一年當中寒氣最盛的時節，中醫師游晏楠表示，養生應遵循冬季「保陰潛陽」原則，避免耗損陽氣，同時不宜過度進補。他建議民眾在日常生活中應注意保暖、維持規律作息、選擇溫潤飲食，讓身體透過靜養方式蓄積能量。

當寒邪侵犯人體時，容易出現肩頸僵硬、緊繃，睡前可泡腳保養。 （示意圖／Pixabay）

游晏楠提醒，氣候寒冷時人體容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。長者、慢性病患者或體質虛寒者更需要留意保暖與作息，特別要護好頭頸部、腹部與腰部及腳部這三個重要部位。外出時可配戴帽子、圍巾，腳部則建議穿厚襪，或透過泡溫水足浴來暖腳。

當寒邪侵犯人體時，游晏楠說，容易出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適症狀。他建議可以按壓「手三里穴」及「公孫穴」，或飲用「薑桂甘草茶」、睡前泡腳等方式進行保養。

手三里穴位於肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處，同時可緩解肩頸緊繃的情況。公孫穴則位於腳拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。按摩方式為用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。

薑桂甘草茶的材料包括乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢。沖泡方式為將所有材料洗淨後放入過濾袋中，再將過濾袋放入鍋中加水1500㏄，以大火煮滾後轉小火繼續煮約10至15分鐘即可。

