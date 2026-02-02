24萬學童受惠！「台中有鈣讚」2／23上路 盧秀燕親視察兌換流程

台中市即將於114學年度第二學期開學日（2月23日）正式啟動的「台中有鈣讚計畫」，市長盧秀燕2日親赴合作通路門市視察並與學童共同模擬演練兌換流程。（馮惠宜攝）

為守護學童營養不中斷，台中市長盧秀燕2日親赴合作通路門市，視察即將於114學年度第二學期開學日（2月23日）正式啟動的「台中有鈣讚計畫」。盧秀燕現場與學童共同模擬演練兌換流程，確保系統運作順暢，並強調這項政策受惠人數高達24萬人，投入經費2.8億元，旨在讓孩子在新的學期都能快樂成長、健康發育，厚植城市下一代的健康實力。

教育局指出，「台中有鈣讚計畫」針對台中市公立國小及公私立幼兒園學童，提供學期中每周可兌領一瓶乳品。考量學童體質與多元需求，市府規畫多達17種品牌的鮮奶及18種品牌的豆漿供選擇，展現靈活且健康的營養補給政策。兌領方式極具彈性，學童可持數位學生證或「台中有鈣讚數位卡證」，自周一至周日前往全台7大合作通路，包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、楓康、全聯及美廉社門市領取。此外，計畫體貼家庭需求，開放家長或祖父母、兄姐代領，無須學生本人到場，大幅減輕雙薪家庭負擔。

盧秀燕強調，補充鈣質對孩童長高、長壯、智力發展及視力維護至關重要。為培養規律飲用習慣，計畫採「當周領取」制，不得累積至月底一次兌換，以確保營養吸收均衡。視察過程中，盧秀燕特別化身導師提醒學童食安規範，乳品應於7度以下存放，離開冷藏30分鐘內飲用完畢，並養成喝完後將包裝妥善處理的環保習慣。若卡片不慎遺失，補發期間仍可憑學號或卡號手動兌領，保障權益不中斷。

