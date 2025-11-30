24週巴掌仙子已滿3歲 70早產兒回娘家 醫護跳洗手舞

高醫舉辦早產兒回娘家活動，70位巴掌仙子開心溫馨歡慶相聚。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

為歡慶「世界早產兒日」，高醫以蛇年為主題，30日舉辦「蛇prise！小腳丫大集合！」活動，邀請70名早產兒及其家庭共同參與一年一度的回娘家盛會；活動由麥當勞叔叔與新生兒科醫護同仁帶來活潑的洗手舞帶動唱，衛教洗手的重要性，還播放早產兒住院期間的成長紀錄影片，與家長真摯分享，氣氛溫馨感人。

高醫新生兒科每年照顧超過200位早產兒，在完善照護下，讓這群「巴掌仙子」可以健康成長；其中，3年前，鄭媽媽經試管方式受孕雙胞胎，並在24週來報到，哥哥出生體重595公克，弟弟僅412公克，因為心跳及血氧十分不穩定，出生第2天弟弟當了小天使；在醫護團隊努力不懈的堅持及照護下，哥哥經過5個多月後順利出院返家，從24週極早產走到今天，如今小小勇士鄭小哥哥已經滿3歲了，非常的活潑可愛。

近年來台灣早產率呈上升趨勢，根據衛福部國健署統計，2022–2024年早產兒比例平均達10.88%，也就是平均每10名新生兒中就有1名是早產兒；過去早產兒醫療費用相當龐大，健保開辦後讓醫護人員與家長得以無後顧之憂全力投入救治，醫療品質大幅提升。

新生兒科主任鐘浩瑋指出，高醫每年約有200多位早產兒出生或入院治療，其中，出生體重1000公克以上的早產兒存活率高達9成，而1000公克以下或患有重度先天性疾病的新生兒，治療成果也相當良好。

昨天的「早產兒回娘家」活動，除讓家長彼此交流育兒心得，院方也邀請眼科部、復健部、小兒神經科等多位專科醫師分享早產兒照護要點。